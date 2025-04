Recul en vue en Europe avant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière avant la décision de la BCE. Wall Street a fini hier en net repli, plombé par Nvidia. Jerome Powell a déclaré que les droits de douane supérieurs aux attentes allaient vraisemblablement alimenter l'inflation et ralentir la croissance.Côté valeurs, Hermès a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre tout en maintenant ses perspectives à moyen terme. Les comptes de L'Oréal seront à surveiller ce soir. Les prix à la production en Allemagne sont ressortis inférieurs aux attentes en mars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Covivio

Au premier trimestre, Covivio a enregistré 162 millions d’euros de revenus part du groupe, en progression de 5,4% à périmètre courant. Ils ont augmenté de 4,9% à périmètre constant, portés par l’indexation (2,7 points), la hausse du taux d’occupation et des loyers des relocations et renouvellements (1,9 point), ainsi que les revenus variables hôteliers (0,3 point). Sur cette même base, la croissance s’est élevée à 4,7% pour les hôtels, à 5,1% pour les bureaux et à 4,8% pour le résidentiel en Allemagne.

GL events

La société GL events a connu un bon premier trimestre avec des revenus en hausse de 11,3 %, à 430 millions d'euros. Les trois divisions du groupe intégré des métiers de l'évènement ont connu la croissance : Live +1,6 %, Exhibitions +23,5 %, et Venues +18,1 %. Le président-directeur général de GL events estime que ce bon début d'année est lié à la robustesse des fondamentaux de la société, notamment au Brésil et en France.

Hermès

Hermès a déclaré un chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 en hausse de 7,2% sur un an, à 4,13 milliards d'euros. Une croissance inférieure aux attentes, les analystes tablant sur une croissance de 9,8% à taux de change constant, après une hausse de 18 % au trimestre précédent. À fin mars 2025, tous les métiers, à l'exception de l'Horlogerie et des Parfum et Beauté, sont en croissance.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a dévoilé son chiffre d'affaires annuel, ressortant à 390 millions d'euros, en hausse de 101% par rapport à la précédente année record. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires de l'éditeur de jeux vidéo s’élève à 54,8 millions d'euros, en retrait de 7,1% par rapport au quatrième trimestre de l’année passée. La société confirme "attendre un rebond très significatif de ses résultats pour l'exercice 2024/25, avec un Ebitda attendu entre 55 et 60 millions d'euros, soit environ le double de sa meilleure performance précédente réalisée en 2022/23".

Les chiffres macroéconomiques

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,7% en mars sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en baisse de 0,1% après un repli de 0,1% en février.

La décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne sera connue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les mises en chantier et permis de construire en mars et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en avril seront communiqués à 14h30.

L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,33% à 1,1362 dollar.

Hier à Paris

Après deux séances dans le vert, l'Europe boursière a fini en ordre dispersé, seuls le Dax et le Footsie britannique ayant clôturé en territoire positif. A la veille de la BCE, les tensions liées à la guerre commerciale sont toujours vives. Le secteur des semi-conducteurs, de Nvidia à ASML en passant par STMicroelectronics, a été sous pression au lendemain de nouvelles annonces de Washington. Plusieurs mastodontes de la cote parisienne - Hermès, L'Oréal et Pernod Ricard - livreront leurs comptes demain. Le CAC 40 a cédé 0,07% à 7329 points et l'EuroStoxx 50 perdu 0,09% à 4965 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fini dans le rouge, minés par les tensions commerciales et par Nvidia.Le géant de la tech a indiqué qu'il enregistrera une charge de 5,5 milliards de dollars au premier trimestre car les États-Unis exigent désormais une licence pour l'exportation des processeurs H20 vers la Chine et d'autres pays. Par ailleurs, Jerome Powell a déclaré que les droits de douane supérieurs aux attentes allaient vraisemblablement alimenter l'inflation et ralentir la croissance. Le Dow Jones s'est replié de 1,73% à 39669 points et le Nasdaq a chuté de 3,07% à 16307 points.