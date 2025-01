Recul en vue des Bourses européennes ; la Fed et la BCE en ligne de mire

Les marchés américaines ont clôturé la semaine dans le rouge, cinq jours après l'investiture de Donald Trump. Jeudi, l'indice S&P 500 avait enregistré son plus haut historique en clôture. Le président américain a opéré un revirement en déclarant qu'il préférerait ne pas imposer de droits de douane à Pékin. Côté statistiques, l'indice de confiance du Michigan est ressorti inférieur aux attentes. Boeing s'est replié au lendemain de l'annonce de résultats préliminaires décevants au quatrième trimestre. Le Dow Jones s'est replié de 0,32% à 44424 points et le Nasdaq a perdu 0,50% à 19954 points. .

Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé. Côté statistiques, en zone euro, le PMI Composite est ressorti à 50,2 en janvier contre un consensus de 49,7 a indiqué S&P Global. Côté valeurs, Kering a fini en tête de l'indice CAC 40 avec Pernod Ricard. Le groupe de luxe ainsi que LVMH, Hermès et L'Oréal ont été soutenu par les résultats rassurants de son concurrent britannique Burberry. Enregistrant une neuvième séance de hausse consécutive, le CAC 40 a gagné 0,44% à 7 927,62 points. Il porte ses gains sur la semaine à 2,83%. L'Eurostoxx 50 a progressé 0,04% à 5 219,37 points.

À la suite du dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers le 2 janvier 2025 par Brookfield Renewable Holdings SAS ("Brookfield"), d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions, les OCEANEs émises en 2020 et les OCEANEs émises en 2022 de Neoen, Brookfield annonce avoir décidé d'augmenter le prix offert pour les OCEANEs 2022 de 101 382 euros à 105 000 euros. Le prix unitaire offert par action Neoen de 39,85 euros et le prix unitaire offert par OCEANEs 2020 de 48,14 euros restent inchangés.

Kering a fini en tête du CAC 40 vendredi dernier avec Pernod Ricard. Le groupe de luxe et les autres valeurs du secteur ont brillé dans le sillage des résultats rassurants de Burberry. Le groupe britannique de luxe a fait état d'une baisse moins importante que prévu de ses ventes comparables au troisième trimestre. Il a profité d'une forte demande lors des fêtes de fin d'année notamment aux Etats-Unis. Dans la région "Amériques", les ventes ont progressé de 4%, stimulées par les dépenses locales contre une baisse de 18% au deuxième trimestre.

Exail Technologies indique avoir réalisé une prise de commandes d’environ 450 millions d'euros en 2024, en progression de près de 40% par rapport à l’an passé. Dans le même temps, la société a généré des flux de trésorerie plus importants que prévu. La dette nette ajustée hors obligations ICG s’établit aux alentours de 145 millions d'euros à fin décembre 2024. Elle est en baisse d’environ 80 millions d'euros par rapport à la dette estimée au jour de l’acquisition d’iXblue en septembre 2022.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse à l'ouverture d'une semaine sera marquée par les décisions de politique monétaire de la Fed (mercredi) et de la BCE (jeudi). Le CAC 40 reste sur une série de neuf séances consécutives dans le vert. La saison des résultats se poursuit avec au menu aux Etats-Unis, Meta, Tesla, Amazon et Apple. En France, la publication de LVMH sera particulièrement scrutée. Bureau Veritas a annoncé ce lundi la fin des discussions avec l'entreprise suisse SGS concernant un potentiel rapprochement, ajoutant qu'aucun accord n'a été conclu.

Recul en vue des Bourses européennes ; la Fed et la BCE en ligne de mire

