Recul en vue à Wall Street : Walmart sous pression

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le rouge au lendemain du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. Il a confirmé qu’elle serait prudente à propos de l’assouplissement de sa politique monétaire. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu. Walmart devrait ouvrir en territoire négatif après des prévisions inférieures aux attentes. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,31% et 0,27%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé légèrement en hausse après les minutes de la Fed. Les responsables de l'institution sont soucieux de la persistance de l'inflation et de l'impact éventuel sur les prix des taxes douanières mises en place par Donald Trump. Le président américain a déclaré hier soir qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les secteurs automobile, des semi-conducteurs et de la pharmacie. Le Dow Jones a gagné 0,02% à 44 556,34 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,07% à 20 056,25 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti à 18,1 en février, contre un consensus de 19,4 après 44,3 en janvier.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 219000 la semaine dernière, contre 215000 attendus, après 214000 la semaine précédente.

1,366 million de mises en chantier ont été enregistrées en janvier en rythme annuel. Le consensus visait 1,390 million, après 1,515 million en décembre.

L'indice des indicateurs avancés en janvier sera connu à 16h avant les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30 suivies à 18h de celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

Les valeurs à suivre

Alibaba

Le groupe Internet chinois, Alibaba, devrait nettement progresser grâce à une performance trimestrielle meilleure que prévu. Au troisième trimestre, clos fin décembre, il a ainsi enregistré un bénéfice net, part du groupe, de 48,945 milliards de yuans (6,7 milliards de dollars) contre un profit de 14,43 milliards de yuans un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 21,39 yuans ou 2,93 dollars alors que le consensus s'élevait à 19,12 yuans.

Birkenstock

Les revenus de Birkenstock au premier trimestre de son exercice 2024/2025 s'élèvent à 362 millions d'euros, soit une augmentation de 19% à taux de change constant. Il est supérieur aux prévisions annuelles de la société (15-17%). Ses revenus ont augmenté grâce à la forte demande de produits pour toutes les régions, canaux et catégories pendant la période des fêtes. Sur ce trimestre, son bénéfice net ressort à 20 millions d'euros (soit un BPA de 0,11 euro), contre une perte nette de 7 millions d'euros l'année dernière à la même période (soit une perte par action de 0,04 euro).

Tripadvisor

Tripadvisor est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé ses résultats du quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 411 millions de dollars contre un consensus de 400 millions de dollars, en hausse de 5 % sur un an. Le bénéfice net de la plateforme de tourisme s'est élevé à 43 millions de dollars, soit 0,30 dollar par action diluée, contre un consensus de 0,21 dollar. L'Ebitda ajusté ressort à 73 millions de dollars, soit 18 % du chiffre d'affaires.

Walmart

Walmart chute de 7% en avant-Bourse après avoir fait état de prévisions inférieures aux attentes pour le premier trimestre de son exercice 2026. La chaîne américaine d'hypermarchés a fait légèrement mieux qu'attendu au quatrième trimestre de son exercice décalé, déclarant un BPA de 66 cents contre 65 cents de consensus. Le chiffre d'affaires est ressorti à 180,55 milliards de dollars, en croissance de 4,1% en rythme annuel. Sur l'ensemble de l'exercice, la firme a enregistré un chiffre d'affaires de 680,98 milliards de dollars (+5,1%) et un bénéfice net de 19,44 milliards (+25,3%).