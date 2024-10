Recul en vue à Wall Street entre géopolitique et PMI

(AOF) - Les marchés actions américains devraient débuter la séance dans le rouge. Les risques géopolitiques constituent toujours une épée de Damoclès alors qu’une réplique israélienne est attendue à la suite de l’attaque iranienne en début de semaine. Le baril de WTI gagne encore plus de 2% à près de 72 dollars. Les investisseurs seront attentifs aux indices des directeurs d’achat (PMI) pour septembre, qui seront publiés peu après l’ouverture. A quelques minutes de la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,31% et 0,43%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont dépassé très légèrement l'équilibre au terme de cette séance en dépit de l'escalade au Moyen-Orient. Israël devrait répliquer à l’attaque de missiles de l'Iran d’hier soir. Au chapitre macroéconomique, la séance a été marquée par des créations de postes supérieures attentes dans le secteur privé en septembre. Côté valeurs, Nike se replie. "Nous nous attendons à ce que le retour à une forte croissance prenne du temps", a prévenu Matthew Friend, son directeur financier. Le Dow Jones a gagné 0,09% à 42196,52 points et le Nasdaq a avancé de 0,08% à 17925,12 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 225 000 la semaine dernière, contre un consensus de 222 000, après 219 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 218 000.

Les indices des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services et composite en septembre seront connus à 15h45 et ils seront suivis de l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en septembre et des commandes aux entreprises en août à 16 heures.

Toujours aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connus à 16h30.

Les valeurs à suivre

Bank of America

La société d'investissement de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a cédé environ 8,5 millions d'actions de Bank of America entre le 30 septembre et le 2 octobre, selon la presse américaine. Ces cessions représentent un peu moins de 338 millions de dollars.

Constellation Brands

Constellation Brands annonce au deuxième trimestre de son exercice 2024-2025 un bénéfice par action en croissance de 14% à 4,32 dollars. Son bénéfice opérationnel est en augmentation de 12% ressortant à 1,09 milliard de dollars. Son bénéfice net est en hausse de 13% à 788 millions de dollars. Le producteur américain de boissons alcoolisées a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 3% à 2,92 milliards de dollars. Sur l'ensemble de son exercice 2024-2025, le groupe confirme sa fourchette-cible (ajustée il y a un mois) d'un BPA comparable de 13,60 à 13,80 dollars.

Levi Strauss

Le célèbre fabricant de blue jeans Levi Strauss a indiqué qu’il envisageait de céder sa marque Dockers et qu’il visait désormais le bas de sa fourchette d’objectifs annuels de croissance. Au troisième trimestre, clos fin août, le bénéfice net a bondi de 116% à 21 millions de dollars, soit 5 cents par action. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 33 cents, pour un consensus de 31 cents. Les ventes sont restées stables sur un an, à 1,52 milliard de dollars, contre 1,55 milliard attendu par Wall Street. Elles ont augmenté de 2% à taux de change constants.

Southwest Airlines

Rakesh Gangwal administrateur de Southwest Airlines choisi par la société dans un contexte de pression croissante de l’investisseur activiste Elliott, a acheté pour plus de 100 millions de dollars d'actions et déclaré que des changements au niveau de la direction seraient " contre-productifs ". Il est cofondateur de la compagnie aérienne indienne à bas prix IndiGo. Southwest a annoncé le mois dernier le départ de son président exécutif Gary Kelly avec six autres administrateurs de son conseil d'administration de 15 membres, mais Elliott demande toujours l'éviction du PDG Bob Jordan.