Recul en vue à Wall Street avant plusieurs indicateurs

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus dans le rouge en écho aux Bourses européennes. La prudence est de mise dans le dossier commercial à l'approche de la date butoir du 9 juillet fixée par Donald Trump. Plusieurs statistiques seront à surveiller au cours de cette séance parmi lesquelles l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en juin et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en avril. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent respectivement de 0,37% et de 0,52%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la première séance de la semaine sur une note positive. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint de nouveaux sommets portés par l'optimisme autour d'éventuels accords commerciaux. Les investisseurs espèrent éviter une guerre commerciale mondiale à l'approche de la date butoir du 9 juillet fixée par Donald Trump. Les grandes banques américaines ont progressé après avoir passé avec succès les tests de résistance annuels de la Fed. Le Dow Jones a gagné 0,63% à 44094 points et le Nasdaq 0,47% à 20369 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur manufacturier en juin sera publié à 15h45 avant le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en avril, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en juin et les dépenses de construction à 16h00.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a annoncé des changements au sein de son organigramme. Brian West va quitter son poste de directeur financier pour devenir conseiller principal de Kelly Ortberg, la présidente-directrice générale. Pour remplacer Brian West, l'avionneur américain a choisi Jesus Malave qui a été élu vice-président exécutif et directeur financier. Il prendra ses fonctions le 15 août prochain. Auparavant, Jesus Malave était directeur financier chez Lockheed Martin.

Tesla

En avant-bourse, le titre Tesla affiche un repli de 5,6 %, pénalisé la reprise de la brouille entre son patron, Elon Musk, et le président américain, Donald Trump. Ce dernier a indiqué sur son réseau social Truth à propos d'Elon Musk que " sans subventions, il devrait probablement fermer boutique et rentrer chez lui en Afrique du Sud. Plus de lancements de fusées, de satellites ou de production de voitures électriques, et notre pays ferait des économies considérables ".