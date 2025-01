Recul en vue à Wall Street ; atterrissage difficile pour Boeing

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus sur une note baissière à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. La prudence est de mise à Wall Street alors que les investisseurs espèrent une politique moins agressive que prévu de Donald Trump sur le sujet épineux des droits de douane. Côté valeurs, Boeing a indiqué que sa perte trimestrielle atteindrait 5,46 dollars par action alors que les analystes tablaient sur une perte de 1,84 dollar par action. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,17% et 0,16%

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sur une note haussière, soutenus par l'intervention de Trump. S'exprimant par visioconférence lors du Forum économique mondial de Davos, le nouveau locataire de la Maison Blanche a exprimé sa volonté que l'Opep réduise les prix du pétrole et que les banques centrales mondiales assouplissent leur politique monétaire. Le Dow Jones s'est adjugé 0,92% à 44565 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,22% à 20053 points. Le S&P-500 a battu son précédent record de clôture établi le 6 décembre dernier.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global sera communiqué à 15h45 avant les ventes de logements neufs et l'indice de confiance de l'université du Michigan en janvier à 16h00.

Les valeurs à suivre

Boeing

Boeing a publié hier ses résultats préliminaires du quatrième trimestre 2024. Sur cette période, le constructeur aéronautique table sur un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars et une perte par action de 5,46 dollars. Le consensus des analystes de FactSet anticipait, avant ces annonces, sur un chiffre d'affaires de 16,55 milliards de dollars et une perte nette de 1,55 dollar par action. L'entreprise a annoncé une charge de 1,1 milliard de dollars dans sa branche aviation commerciale et de 1,7 milliard de dollars dans sa branche Défense, Espace et Services.

Intuitive Surgical

Intuitive Surgical est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la publication de ses résutats du quatrième trimestre. La medtech a pourtant dépassé le consensus en matière de bénéfice, grâce à la forte demande constatée pour ses robots chirurgicaux. Le groupe affiche un bénéfice ajusté de 2,21 dollars par action, contre un consensus de 1,79 dollar, avec un chiffre d'affaires de 2,41 milliards de dollars pour 2,25 milliards attendus. Le volume des procédures de son robot Da Vinci a progressé de quelque 18 % sur un an au cours du trimestre, et devrait augmenter de 13% à 16% en 2025.

Nikola

Nikola Motors a perdu 27,78% à Wall Street hier, après que Bloomberg a affirmé que le constructeur de véhicules zéro émissions envisageait la vente de tout ou partie de ses activités, alors que ses liquidités s'épuisent. Les options sur la table incluraient la levée de nouveaux fonds ou la recherche de partenaires. Nikola a annoncé il y a quinze jours que son camion électrique à batterie de classe 8 a franchi le million de kilomètres parcourus par les flottes et les concessionnaires.

Texas Instruments

Texas Instruments est attendu en recul de 5% en avant-Bourse après avoir annoncé prévoir un chiffre d'affaires en dessous des attentes au premier trimestre. Le fabricant de semi-conducteurs subit une accumulation des stocks dans les marchés de l'automobile et de l'industrie. Au quatrième trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action a représenté 1,30 dollar sur la période, contre 1,49 dollar un an avant et environ 1,20 dollar de consensus. Les revenus ont totalisé 4,01 milliards de dollars, 4% de mieux qu'attendu.