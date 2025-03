Recul en vue à Wall Street après l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs ont pris connaissance d'une statistique particulièrement surveillée par la Fed : l'inflation PCE core a accéléré en février alors qu’elle était attendue stable. La prudence reste de mise dans un contexte de craintes de guerre commerciale. Côté valeurs, Lululemon devrait ouvrir en territoire négatif dans le sillage de perspectives inférieures aux prévisions. A quelques minutes des premiers échanges, les futurs sur le S&P 500 et sur le Nasdaq reculent de 0,37% et de 0,52%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine dans le rouge. La prudence est au rendez-vous après l'annonce de surtaxes américaines sur les automobiles fabriquées à l'étranger. Côté valeurs, General Motors a dévissé. L'incertitude plane alors que se profile l'échéance du 2 avril, date à laquelle des droits de douane "réciproques" devraient être mis en place par Washington. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi de l'indice PCE. Le Dow Jones s'est replié de 0,37% à 42299 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,53% à 17804 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,5% en février en rythme annuel en ligne avec les attentes, après 2,5% en janvier. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,7% attendu, après une progression de 2,7% en janvier. Cette dernière mesure de l'inflation est très surveillée par la Fed.

Les dépenses des ménages en février sont ressorties en hausse de 0,4% contre 0,5% attendu après un recul de 0,3% en janvier. Les revenus des ménages ont augmenté de 0,8% contre +0,4% attendu après une hausse de 0,7% le mois précédent.

L'estimation finale de l'indice de confiance des ménages de l'Université du Michigan en mars à 15h00.

Les valeurs à suivre

Lululemon

Lululemon, spécialiste des vêtements techniques pour le yoga, la course à pied, l'entraînement, et toutes les autres activités du quotidien, fléchit en avant-Bourse. Le groupe canadien coté à Wall Street anticipe un ralentissement de la croissance entre 5 et 7% cette année, contre 10% en 2024. Au titre de son quatrième trimestre, Lululemon a déclaré un bénéfice par action de 6,14 dollars contre 5,85 dollars de consensus et 5,29 dollars, un an plus tôt. Les revenus ont eux aussi dépassé les attentes sur la période : 3,61 milliards de dollars contre 3,58 milliards visés par les analystes.

Paypal

Le spécialiste des paiements, Paypal, est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street alors qu'il pourrait se voir imposer des frais dans le cadre d'une guerre tarifaire avec les États-Unis, selon Reuters. Bernd Lange, président de la Commission du commerce international (INTA) au Parlement européen, a évoqué une telle hypothèse devant des journalistes ce vendredi à Berlin.