Recul des valeurs américaines liées au secteur des logiciels, les résultats de Workday au troisième trimestre pèsent sur le marché

** Les valeurs américaines du secteur des logiciels reprennent leur baisse avant l'ouverture, après deux jours de répit

** Le fabricant de logiciels RH et financiers Workday WDAY.O recule de 5,9 % — figurant parmi les plus grandes baisses — après une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre

** Les éditeurs de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N et Okta OKTA.O perdent respectivement 3,1 % et 4,1 %

** Le fournisseur de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O recule de 4,8 %

** La société d’infrastructure et de sécurité Internet Cloudflare NET.N et l’entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont chacune reculé d’environ 4,4 %

** Son concurrent CrowdStrike CRWD.O recule de 4,5 %

** Adobe ADBE.O , éditeur de Photoshop, recule de 1,8 %; Intuit INTU.O , éditeur de logiciels financiers, cède 1,9 %

** À la clôture d’hier, l’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS avait perdu plus de 5 % depuis le début de l’année