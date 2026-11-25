** Les valeurs américaines du secteur des logiciels reprennent leur baisse avant l'ouverture, après deux jours de répit
** Le fabricant de logiciels RH et financiers Workday WDAY.O recule de 5,9 % — figurant parmi les plus grandes baisses — après une baisse de ses bénéfices au troisième trimestre
** Les éditeurs de logiciels d'entreprise ServiceNow NOW.N et Okta OKTA.O perdent respectivement 3,1 % et 4,1 %
** Le fournisseur de logiciels de bases de données MongoDB MDB.O recule de 4,8 %
** La société d’infrastructure et de sécurité Internet Cloudflare NET.N et l’entreprise de cybersécurité Palo Alto Networks PANW.O ont chacune reculé d’environ 4,4 %
** Son concurrent CrowdStrike CRWD.O recule de 4,5 %
** Adobe ADBE.O , éditeur de Photoshop, recule de 1,8 %; Intuit INTU.O , éditeur de logiciels financiers, cède 1,9 %
** À la clôture d’hier, l’indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS avait perdu plus de 5 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer