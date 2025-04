Recul des marchés européens après une pluie de résultats

(AOF) - Les marchés européens évoluent dans le rouge après la publication de nombreux résultats d'entreprises hier soir et ce matin. Dassault Systèmes affiche le plus fort repli de l'indice CAC 40. Le groupe est sanctionné pour avoir multiplié les échecs à l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre. Les investisseurs se montrent par ailleurs prudents dans le contexte de guerre commerciale. La Chine a réfuté ce jeudi l'existence de négociations commerciales avec Washington. Vers 12h, le CAC 40 perd 0,44% à 7449 points et l'Eurostoxx 50 cède 0,52% à 5072 points.

En Europe, Adidas s'adjuge 3,28% à 217,20 euros à Francfort dans le sillage de la publication de résultats préliminaires au titre de son premier trimestre. L'équipementier sportif allemand y a enregistré une croissance de 13 % de ses ventes qui s'élèvent à 6,15 milliards d'euros, là où le consensus était attendu à 6,095 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation de la marque aux trois bandes a atteint, entre janvier et mars, 610 millions d'euros, en hausse de 81% sur un an et ressortant supérieur aux prévisions (546 millions d'euros).

A Paris, Dassault Systèmes (-6,91% à 31,52 euros) affiche le plus fort repli de l'indice CAC 40. Le groupe est sanctionné pour avoir multiplié les échecs à l'occasion de la publication de ses résultats du premier trimestre. Non seulement sa performance trimestrielle et ses objectifs au deuxième trimestre sont décevants, mais le champion technologique français a réduit sa cible de marge pour 2025. Le directeur financier, Rouven Bergmann, a justifié cet abaissement par la volonté du groupe de gagner en flexibilité et d'investir pour soutenir sa croissance à long terme.

En revanche, le titre Renault se distingue en tête de l'indice CAC 40 avec un gain de 1,80 % à 45,76 euros. Les investisseurs semblent appréciés la publication trimestrielle du constructeur automobile et le maintien de ses prévisions 2025. Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre du groupe s'est très légèrement affaissé de 0,3 %, à 11,675 milliards d'euros, mais il a progressé de 0,6 % à taux de change constants.

Les chiffres macroéconomiques

En avril 2025, la confiance des ménages est stable, fait savoir l'Insee ce jeudi. À 92, l'indicateur qui la synthétise est inchangé et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,9 en avril, à comparer avec un consensus de 85,1 et 86,7 en mars.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en mars et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront communiquées à 14h30 avant les ventes de logements anciens en mars à 16h00 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h10, l'euro progresse de 0,62% à 1,1393 dollar.