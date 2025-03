Recul des indices européens sur fond de guerre commerciale

(AOF) - Les marchés actions européens sont plongés dans le rouge, les secteurs de l'automobile et du luxe étant sous pression après l'entrée en vigueur ce mardi des droits de douane imposés par les Etats-Unis au Canada, au Mexique et à la Chine. Ottawa a déjà annoncé mettre en place des surtaxes de 25% sur certains produits américains, pour 155 milliards de dollars canadiens. Dans le même temps, l'administration Trump a décidé de suspendre l'aide militaire à l'Ukraine. Thales brille après avoir dépassé les attentes. Le CAC 40 se replie de 1,19% à 8102,39 et l'EuroStoxx 50 de 2,17% à 5421 points.

En Europe, Continental (-8,67% à 63,42 euros) affiche la plus forte baisse du DAX, pénalisé par la guerre commerciale en Amérique du nord et des perspectives décevantes. L’équipementier automobile allemand affiche un Ebit ajusté en hausse de 6,6% sur un an à 2,7 milliards d’euros, et une marge d’Ebit ajustée de 6,8% contre 6,1% en 2023. Jefferies reste à l'Achat après un quatrième trimestre en ligne avec ses attentes et conserve un objectif de cours de 80 euros. Le dividende proposé progresse à 2,50 euros par action contre 2,20 euros pour l'exercice 2023.

A Paris, Thales (+8,32% à 240,90 euros) échappe à la forte baisse des marchés et porte ses gains depuis le début de l’année à plus de 70%. Nettement en tête du CAC 40, le groupe de défense évolue sur ses plus hauts historiques à la faveur de résultats 2024 robustes. "Thales a maintenu une excellente dynamique commerciale durant toute l’année, atteignant ainsi un record de prises de commandes avec plus de 25 milliards d’euros enregistrés. Les activités de défense, soutenues par une hausse continue des capacités de production ont contribué à cette performance", a souligné le PDG, Patrice Caine.

Eutelsat (+46,83% à 2,96 euros) se refait une santé en Bourse depuis hier après avoir connu un début d'année difficile, marqué par l'annonce d'une perte nette semestrielle. Après avoir flambé d'un peu plus de 68% hier, l'action de l'opérateur de satellites bondit , entraînant dans son sillage son concurrent SES. Ce dernier gagne 15,45% à 4,976 euros et affiche ainsi la plus forte hausse de l'indice SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro ressort à 6,2% en janvier, stable par rapport au taux enregistré en décembre 2024 et en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en janvier 2024, indique Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Le taux de chômage de l'UE est de 5,8% en janvier 2025, également stable par rapport au mois précédent et en baisse par rapport au taux de 6,1% enregistré en janvier 2024.

A la mi-séance, l'euro avance de 0,28% à 1,0517 dollar.