Recul des ETFs obligataires sur les pays développés hors US

Les ETFs exposés aux indices obligataires sur les pays développés hors US ont perdu 0,44% en moyenne ce vendredi 6 décembre. La performance cumulée en 2019 est plutôt stable depuis août, oscillant entre +8% et +10%. Cependant, en raison des différentes turbulences économiques et politiques qui ont agité le marché au cours de l'année, les investisseurs se sont rabattus sur des stratégies plus sûres, à l'image des obligations d'États de pays développés. Ce segment de 8 ETFs a attiré plus de $ 10 milliards de nouveaux actifs via le marché primaire, ce qui a quasiment doublé leurs actifs sous gestion pour atteindre désormais $ 26,6 milliards.

