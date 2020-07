Recul des ETFs Australiens face aux nouvelles restrictions

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs australiennes ont subi une session de marché compliquée hier.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs australiennes ont subi une session de marché compliquée hier avec une décollecte de -$78,42M et un recul de la performance de -1,24% sur la même journée. Le marché australien et plus particulièrement les valeurs retail et du secteur des transports et du voyage se sont contractés face à l'annonce de nouvelles restrictions et d'un confinement de 6 semaines pour Melbourne. En effet, ces annonces menacent de ralentir considérablement la reprise économique locale. La performance cumulée sur les 30 derniers jours est à nouveau en territoire négatif à -1,58%. La décollecte subie hier est la plus forte enregistrée sur les 30 derniers jours, les investisseurs craignant que cette seconde vague ne contraignent les perspectives économiques. Depuis le début de l'année, les ETFs sont toujours en recul de -11,30% bien que les investisseurs aient continuellement augmenté leur exposition au segment avec des flux cumulés sur la même période à +$628,78M. 10 fonds répliquant 7 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $5,24Mds.

