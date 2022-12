Recul des Bourses mondiales avant des réunions de banques centrales

La semaine s'annonce chargée pour les marchés, qui évoluent à la baisse lundi avant les réunions de trois banques centrales majeures, des chiffres d'inflation aux Etats-Unis et des indicateurs macroéconomiques en Europe.

Les places boursières européennes ont ouvert en baisse : Paris reculait de 0,46%, Francfort de 0,57%, Milan de 0,29% vers 08H30 GMT. Londres perdait aussi 0,28%, malgré un rebond de 0,5% du PIB britannique en octobre.

En Asie, Tokyo a perdu 0,21%. Hong Kong a perdu 2,20% après avoir bondi de plus de 6% la semaine passée et Shanghai a cédé 0,87%, suivant la tendance baissière de Wall Street vendredi. Les investisseurs asiatiques continuent de surveiller l'évolution des mesures sanitaires en Chine, où les autorités s'éloignent de la politique zéro Covid.

Nouveau symbole lundi, la fin de la principale application anti-Covid de suivi des déplacements, utilisée pour vérifier si les habitants sont passés par une zone touchée.

La "nervosité" est présente sur les marchés "avant la +semaine de tous les dangers+ ou la +semaine la plus importante de l'année+", relève John Plassard, spécialiste en investissement pour Mirabaud.

Cette semaine, l'attention des marchés va se tourner vers la réunion de politique monétaire de la plus puissante des banques centrales, la Réserve fédérale américaine (Fed).

Elle devrait annoncer mercredi soir, après la clôture des marchés européens, une nouvelle hausse de ses taux directeurs et les investisseurs espèrent voir un relèvement plus faible que lors des précédentes réunions. La Fed a augmenté ses taux de 0,75 point de pourcentage lors des quatre dernières réunions.

Cependant les derniers chiffres d'inflation sont ressortis supérieurs aux prévisions des analystes: l'indice des prix à la production PPI a progressé de 0,3% sur un mois et de 7,4% sur un an, des chiffres qui montrent néanmoins un ralentissement de l'inflation.

"Nous pourrions avoir une autre déception semblable à celle du vendredi lors de la publication de l'indice des prix à la consommation américain de demain, ce qui pourrait renforcer les faucons (les membres en faveur d'un resserrement monétaire strict, NDLR) de la Réserve fédérale avant la décision de mercredi", prévient Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Sur le Vieux Continent, un ralentissement des hausses des taux de la Banque centrale européenne (BCE) est également attendu à l'issue de sa réunion de jeudi.

Elle pourrait décider de relever ses taux de 0,50 point de pourcentage, après deux hausses "jumbo" de 0,75 point en septembre et octobre, aidée par l'espoir que le pic d'inflation est proche en zone euro.

La Banque d'Angleterre (BoE) se réunit également jeudi et devra composer "avec un ralentissement de l'activité dû à l'affaiblissement de l'économie et à une inflation élevée" et trancher "entre une hausse des taux de 50 ou 25 points de base", commente Michael Hewson, analyste de CMC Markets.

D'autres banques centrales se réunissent cette semaine : en Suisse, en Norvège, au Mexique, à Taiwan, en Colombie, ou encore aux Philippines.

En résumé, "un déluge de hausses de 50 points de base" attend les marchés cette semaine, anticipe Ipek Ozkardeskaya.

Du côté des matières premières, des devises et du bitcoin

Le dollar se renforçait légèrement face aux autres devises en amont de la réunion de la Fed. Il gagnait 0,14% face à l'euro à 0,9501 euro pour un dollar et 0,20% face à la livre à 0,8174 livre vers 08H20 GMT.

Le bitcoin reculait de 1,20% à 16.910 dollars.

Les cours du pétrole étaient stables dans le même temps. Le baril de Brent de Mer du Nord pour livraison février valait 76,14 dollars (+0,05%) et celui de WTI américain pour livraison janvier grappillait 0,20% à 71,17 dollars.

Les valeurs des secteurs pétrolier et minier étaient néanmoins en repli. A Londres Antofagasta reculait de 1,27%, Glencore de 0,98%, BHP de 1,75%, Shell de 0,31% et BP de 0,49%. A Paris, ArcelorMittal cédait 1,75%, Eramet 2,86% et TotalEnergies 0,52%.

