Recul des Bourses entre craintes inflationnistes et prochains résultats aux Etats-Unis

En revanche, le secteur de l'énergie a bénéficié du plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur cinq ans dévoilé par Emmanuel Macron. McPhy a bondi de plus de 16%, l'hydrogène étant l'un des principaux axes de ce plan, et EDF s'est adjugé près de 3%.

A Paris, Société Générale a annoncé 3 700 suppressions de postes dans le cadre de la fusion de ses deux banques de détail Crédit du Nord et Société Générale. Elle a reculé, de même que les autres banques du CAC 40, alors que les rendements du 10 ans se stabilisent.

Les investisseurs ont d'autant plus de raison de limiter leurs prises de risque que la saison des résultats va débuter demain après-midi aux Etats-Unis, avec JPMorgan.

Par ailleurs, l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques a déçu. Il a reculé pour le cinquième mois d'affilée à 22,3 en octobre, à comparer avec un consensus s'élevant à 24 et 26,5 en septembre. Selon l'institut économique, les investisseurs allemands sont plus pessimistes sur les perspectives économiques car ils s'inquiètent des goulots d'étranglement.

Le sentiment de marché est dominé par les inquiétudes persistantes à propos de l'inflation. Les prix de gros en Allemagne ont ainsi bondi de 13,2% en septembre en rythme annuel, soit sa plus forte hausse depuis 1974.

