Recul de 3,8% des défaillances d'entreprises en France à fin octobre

(AOF) - Le nombre de défaillances d'entreprises a reculé de 3,8% en cumul au cours des 12 mois à fin octobre, a annoncé la Banque de France. 51 890 sociétés ont mis la clé sous la porte. Les défaillances diminuent pour l'ensemble des PME (- 3,8 %) du fait, en particulier, de la baisse du nombre de défaillances pour les microentreprises (- 4,0 %) et les TPE (-4,8 %). Elles reculent également pour les ETI et les grandes entreprises : 6 défaillances sur un an.

Selon les données encore provisoires de novembre, le cumul des défaillances diminuerait de 4,8 % par rapport à fin novembre 2018.