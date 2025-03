Recul continu en vue en Europe, Trump imposera 25% de taxes sur l'automobile

(AOF) - Les Bourses européennes devraient poursuivre leur repli à l'ouverture de la séance ce jeudi. Les marchés réagiront à l'instauration aux Etats-Unis de droits de douane de 25% sur le secteur automobile dès le 2 avril. Ils seront appliqués sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées sur le territoire américain, à partir du 2 avril. Ils seront "permanents" a indiqué Donald Trump. Le CAC 40 devrait perdre 0,75%. A Paris, de nombreux résultats d'entreprises pleuvent. Hier, Trigano a indiqué que ses ventes au premier semestre s'élèvent à 1,7 milliard d’euros, soit un recul de 16,5%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Guerbet

Guerbet affiche en 2024 une marge d’Ebitda retraité de 14,9%, contre 13,1% en 2023, avec un résultat opérationnel en progression de 28,2%, à 49,6 millions d'euros. Le spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale estime que l'amélioration de 1,8 point de son taux de marge en un an provient " du maintien d'une bonne discipline financière, de l'évolution positive des prix de vente, ainsi que de l'amélioration du mix produits ", notamment favorisée par les effets de la réforme en France (basculement progressif vers un conditionnement en flacons multi-usages).

Quadient

L'Ebitda de Quadient en 2024 a atteint 247 millions d'euros, en hausse de 3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2023. Il est en hausse organique de 3%, grâce à la forte croissance de 80% de l'activité Digital et à l'amélioration de la profitabilité dans l'activité Lockers, qui ont plus que compensé la moins bonne performance de l'activité Mail en matière d'Ebitda. Le taux de marge d'Ebitda du groupe s'établit à 22,6% en 2024, un taux relativement stable par rapport à l'année 2023. Le résultat opérationnel a atteint 123 millions d'euros en 2024, soit un repli de 7%.

Trigano

Trigano affiche au premier semestre un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros, en recul de 16,5%, " par rapport à un comparable élevé ". Il déclare avoir " adapté " le niveau de sa production de véhicules de loisirs " dans le but de retrouver des niveaux de stocks normatifs à la fois dans les usines et dans les réseaux de distribution ". L’intégration de Bio Habitat à compter du 1er décembre 2024 a contribué à hauteur de 72 millions d'euros permettant d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,67 milliard d’euros (-12,1%).

Vinci

Le comté de Hertfordshire, au nord de Londres, a renouvelé son contrat de services routiers de long terme à Ringway - filiale de services et d'infrastructures routières de Vinci Construction au Royaume-Uni - titulaire du contrat depuis 2012. Ce nouveau contrat prendra effet le 1er octobre 2025 pour une période de sept ans, avec deux options d'extension jusqu'en 2039 puis 2046. D'un montant d'au moins 65 millions d'euros par an (55 millions de livres sterling), il comprend l'entretien et l'aménagement de plus de 5 000 km de routes et d'accotements, de l'éclairage public et de la signalisation.

Les chiffres macroéconomiques

" La dette des administrations publiques au sens de Maastricht, soit la dette brute consolidée en valeur nominale, augmente de 202,7 milliards d'euros en 2024 pour s'établir à 3 305,3 milliards d'euros", selon l'Insee. Exprimée en pourcentage du PIB, la dette publique augmente à 113%, après 109,8% fin 2023 et 111,4% fin 2022. La hausse de l'endettement s'accompagne cependant d'une légère augmentation de la trésorerie (+16,7 milliards d'euros). Ainsi, la dette publique nette s'accroît moins que la dette brute, de 190,5 milliards d'euros, et s'établit à 104,7% du PIB.

En zone euro, les données sur l'évolution de la masse monétaire M3 en février seront publiées à 10h.

Aux Etats-Unis, la troisième estimation du PIB au quatrième trimestre, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en février seront publiées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les données sur les promesses de ventes de logements en février seront publiées à 15h et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 15h30.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,26% à 1,0768 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont reculé, les investisseurs restant toujours circonspects face aux revirements de Donald Trump en matière de droits de douane. S'agissant des droits de douane réciproques devant être appliqués le 2 avril, le président a déclaré qu'il pourrait faire preuve d'une plus grande indulgence. La plus grande incertitude persiste cependant sur ses décisions. Peu d'actualités de premier plan étaient à signaler du côté des sociétés. L'indice CAC 40 a cédé 0,96% à 8030,68 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 1,19% à 5409,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge après la confirmation par Donald Trump que les États-Unis imposeraient bien des droits de douane de 25% sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées sur le territoire américain, à partir du 2 avril. Cette date correspond aussi à l'instauration des droits de douane dits "réciproques" voulue par l'administration Trump. Côté valeurs, GameStop a bondi après avoir annoncé miser sur le bitcoin . Le Dow Jones a cédé 0,31% à 42454,79 points et le Nasdaq s'est replié de 2,04% à 17899,01 points.