Recul attendu des marchés américains après l'enquête ADP et avant les droits de douane

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en baisse à l'ouverture de la séance ce mercredi avant que Donald Trump annonce ce soir de nouveaux droits de douane réciproques. Côté statistiques, le secteur privé américain a créé plus d'emplois que prévu en mars : 150 000 contre un consensus de 118 000. Côté valeurs, Tesla devrait reculer. L'assureur suédois Folksam a cédé l'intégralité de sa participation dans le capital du constructeur américain. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq reculent respectivement de 0,87% et 1,12%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé à la veille de la mise en place des droits de douane réciproques voulus par Donald Trump. Ces nouvelles mesures devraient être exposées à la Maison Blanche après la fermeture de Wall Street. Sur le front des statistiques, l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier en mars s'inscrit en zone de contraction et ressort sous les attentes. Par ailleurs, les ouvertures de postes (JOLTS) sont moins élevées que prévu en février. Le Dow Jones s'est effrité de 0,03% à 41989 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,87% à 17449 points.

Les chiffres macroéconomiques

Le secteur privé américain a créé 155 000 postes en mars après 84 000 en février, selon le rapport ADP. 118 000 créations d'emplois étaient attendues.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes à l'industrie en février seront publiées à 16h00 et celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30.

Les valeurs à suivre

Lockheed Martin

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat de livraison IDIQ (Indefinite Delivery, Indefinite Quantity, c'est-à-dire sans quantité ni calendrier fixé à l'avance) d'une valeur maximale de 4,94 milliards de dollars pour la production de missiles de frappe de précision (PrSM) supplémentaires. Ce contrat permet d'augmenter considérablement la capacité de production pour répondre à la demande croissante. Le PrSM peut atteindre des cibles au-delà de 400 km.

News Corp

News Corp a annoncé avoir finalisé la cession de Foxtel, sa filiale australienne de télévision par câble, à DAZN, réseau sportif britannique. Montant de la transaction : 3,4 milliards de dollars australiens. La transaction est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles. Elle devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2025.

Tesla

Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street. L'assureur suédois Folksam a annoncé avoir cédé l'intégralité de sa participation dans le capital du constructeur américain. " L'approche de Tesla en matière de droits des employés viole les critères de placement du groupe Folksam ", affirme -t-il dans un communiqué publié sur son site dénonçant l'attitude de Tesla à l'égard des droits syndicaux de ses employés . "Les efforts de dialogue et de plaidoyer qui ont été menés sont restés vains. C'est pourquoi une décision de désinvestissement a été prise".

Visa

Visa a proposé à Apple environ 100 millions de dollars pour devenir le réseau de paiement de la carte de crédit du géant technologique, affirme le Wall Street Journal. L'objectif est de déloger son concurrent Mastercard. American Express serait en concurrence avec Visa. La carte Apple est à vendre car Goldman Sachs, la banque qui en est à l'origine, se désengage du crédit à la consommation.