Recul attendu des Bourses européennes ; Wall Street fermé

(AOF) - Clôturant en légère hausse vendredi, les marchés actions européens sont attendus en recul. Cette première séance de la semaine, marquée par aucune statistique majeure, s'affichera sans Wall Street, fermé en raison de la commémoration de la naissance de Georges Washington. De fait, les volumes sur les marchés devraient être plus faibles que d'habitude. Outre-Atlantique, les prix à la production et l'inflation CPI sont ressortis la semaine dernière plus élevés qu'attendu, incitant les investisseurs à se positionner sur des taux plus restrictifs

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Alstom a fait l'objet, au même titre que d'autres entreprises et responsables, à une amende collective de près de 45 millions d'euros par un tribunal brésilien pour un effondrement ayant fait sept morts en 2007 sur le chantier d'une ligne de métro à Sao Paulo. La cour de justice de l'Etat de Sao Paulo a estimé que leur "faute administrative" avait conduit à l'effondrement.

Robertet

Le chiffre d’affaires de l’année 2023 de Robertet a progressé de 2,6% à 721,13 millions d’euros. La croissance organique est ressortie à 4,5%. Elle "est portée par l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Amérique du Sud, tandis qu’elle est restée stable en Europe". La Parfumerie a représenté 37,9 % du chiffre d'affaires et croît de 9,3%, "portée par les grands succès de marques émergentes et leur expansion internationale". Les Arômes représentent 36% des revenus et augmentent de 5,1%, ce qui reflète la bonne santé de la division dans un marché qui s'est contracté en 2023.

Stef

Le conseil d’administration de Stef a décidé l’annulation de 150000 actions auto-détenues, soit 1,15% du capital social. Le groupe spécialisé dans les prestations de transport et de services logistiques sous températures contrôlées précise que ces actions avaient été acquises dans le cadre du programme de rachat d’actions. A la suite de cette annulation, le capital social de Stef passe de 13 millions d’actions, d’une valeur nominale de 1 euro, à 12,85 million d’actions, soit un montant de 12,85 millions d’euros.

TotalEnergies

Conformément à sa politique en faveur de l’actionnariat salarié, TotalEnergies met en œuvre son opération annuelle d’augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de la compagnie. La participation des salariés au capital de la société, s’élevait à 7,4% au 31 décembre 2023. Le conseil d'administration a, lors de sa réunion du 21 septembre 2023, décidé de procéder, en 2024, à une nouvelle augmentation de capital d'après plusieurs conditions.

Les chiffres macroéconomiques

Les marchés américains sont fermés en commémoration de la naissance de Georges Washington.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,12% à 1,0788 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini en légère hausse, faisant preuve de résistance malgré une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation aux Etats-Unis. Les prix à la production ont progressé plus que prévu en janvier aux Etats-Unis. Dans le sillage de cette statistique, les taux longs se tendent, en particulier aux Etats-Unis. A Paris, Eutelsat a fini par succomber à la pression vendeuse. Le CAC 40 a gagné 0,32% à 7768,18 points, portant ses gains sur la semaine à 1,6%. Il a inscrit un nouveau plus haut historique à 7800,91 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,44% à 4763,90 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont bouclé la séance de vendredi sur une note négative. Au chapitre des indicateurs, les permis de construire et les mises en chantier ont déçu en janvier alors que les prix à la production sont ressortis plus élevés qu'attendu. Ce qui devrait conforter les responsables de la Fed dans leur approche attentiste. Côté valeurs, Coinbase a brillé à la faveur de profits bien supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. Le Dow Jones a fléchi de 0,37% à 38627 points tandis que le Nasdaq a perdu 0,82% à 15775 points.