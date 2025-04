Recul attendu de Wall Street après la réplique tarifaire chinoise

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse, la guerre commerciale sino-américaine tournant à l'épreuve de force. Répliquant à l'imposition par les Etats-Unis de taxes douanières de 104% sur les produits chinois, la Chine a indiqué qu’elle imposera des droits de douane de 84% sur les produits américains. La forte hausse des taux longs américains est un autre sujet d'inquiétudes, d’autant plus que les forces à l’œuvre restent mystérieuses. A moins de 25 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 1,18% et 0,71%.

Hier à Wall Street

Wall Street, qui restait sur trois séances consécutives de chute sans précédent depuis le Covid, a connu un net rebond à la mi-séance. Mais les marchés actions américains ont fini par terminer une nouvelle fois en zone rouge sur fond d'inquiétudes persistantes sur les droits de douane. Washington a mis à exécution la dernière menace de Donald Trump en confirmant hier une taxation supplémentaire des produits chinois de 104% au total. Levi Strauss a reculé malgré une prestation trimestrielle solide. Le Dow Jones s'est replié de 0,84% à 37645 points et le Nasdaq de 2,15% à 15267 points.

Les chiffres macroéconomiques

Les stocks de grossistes en février sont attendus à 16h00 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole à 16h30. Le compte rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed sera publié à 20 heures.

Les valeurs à suivre

Blackstone

Blackstone a annoncé aujourd'hui la clôture finale de son dernier fonds immobilier européen, Blackstone Real Estate Partners Europe VII, qui a levé 9,8 milliards d'euros (10,6 milliards de dollars). " La reprise de l'immobilier se dessine et nous sommes reconnaissants à nos investisseurs de nous avoir confié un capital substantiel afin de saisir les opportunités grâce à notre processus d'investissement éprouvé et à forte conviction", a déclaré James Seppala, responsable de l'immobilier européen du gestionnaire d'actifs alternatifs.

Delta Airlines

Delta Airlines est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street malgré des résultats trimestriels dégradés. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice par action de 0,46 dollar contre 0,39 dollar attendu et 45 cents un an plus tôt. Le chiffre d'affaires opérationnel a progressé de 2% à 14 milliards de dollars. " Compte tenu du manque de visibilité économique, il est prématuré de fournir des perspectives annuelles actualisées" ajoute Delta qui au début du mois affichait " pour ambition un maintien des performances en 2025 ".

Peabody Energy

Suite à un incendie souterrain survenu la semaine dernière à la mine Moranbah North (située dans le bassin de Bowen dans le Queensland, en Australie) d'Anglo American, Peabody a annoncé étudier toutes les options liées à l'acquisition des actifs de charbon sidérurgique d'Anglo American. L'entreprise américaine spécialisée dans la production de charbon reste en contact avec Anglo American "afin de mieux comprendre les conséquences de cet événement". Peabody conserve tous les droits et protections prévus par ses contrats d'achat.

US Steel

Hier, le producteur américain d'acier US Steel a affirmé que l'investisseur activiste Ancora Holdings, qui avait précédemment tenté de saper la fusion prévue avec la société japonaise Nippon Steel, a fait volte-face. US Steel affirme qu'Ancora est favorable à la transaction. Désormais, l'investisseur activiste n'a pas l'intention de s'opposer à l'offre de Nippon Steel qui s'élève à 55 dollars par action.

Walmart

Le géant américain de la distribution Walmart a réaffirmé ses prévisions annuelles de ventes et de croissance du bénéfice opérationnel, en amont de sa journée investisseurs ce mercredi. La firme ciblait en février une croissance des ventes de 3 à 4% et un bénéfice opérationnel ajusté en augmentation de 3,5 à 5,5%. Pour le premier trimestre, le groupe vise toujours 3 à 4% de croissance du chiffre d'affaires, mais sa guidance de croissance du profit opérationnel va désormais de +0,5 à +2%, le groupe faisant référence aux risques liés aux tarifs douaniers.