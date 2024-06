Recul attendu à Wall Street : le rapport sur l'emploi surprend par sa vigueur

(AOF) - Les marchés actions américains sont attendus en légère baisse. Le très attendu rapport sur l'emploi pour mai a fait apparaître des créations d’emplois et une hausse des salaires plus élevées que prévu. En revanche, le taux de chômage a surpris en progressant à 4%. Ces statistiques ont provoqué une hausse des taux longs : le rendement du 10 ans bondit de 14 points de base à 4,43%. Du côté des valeurs, GameStop a dévoilé une performance trimestrielle décevante. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,37% et 0,38%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sans direction claire lors de l'avant-dernière séance de la semaine. La BCE a annoncé sa première baisse des taux depuis 2019 alors que la décision de politique monétaire de la Fed est fixée au 12 juin. Ce vendredi, les investisseurs prendront connaissance du rapport sur l'emploi outre-Atlantique. Coté valeurs, le fabricant d'équipements de yoga Lululemon a fini dans le vert dans le sillage de sa publication trimestrielle. Le Dow Jones a progressé de 0,20% à 38886 points tandis que le Nasdaq s'est effrité de 0,09% à 17173 points.

Les chiffres macroéconomiques

L’économie américaine a créé 272000 postes en mai et le taux de chômage a progressé de 0,1 point à 4%. Le consensus s’élevait à respectivement 182000 et 3,9%. Les chiffres des créations d’emplois ont été révisés de 175000 à 165000 pour avril et de 315000 à 310000 pour mars. Dans le même temps, le salaire horaire a progressé de 4,1% en mai en rythme annuel alors qu’il était attendu en hausse de 3,9%.

Les stocks des grossistes en avril sont attendus à 16h00.

Les valeurs à suivre

GameStop

Le distributeur de jeux vidéo américain GameStop a dévoilé des résultats décevants et annoncé sa volonté d'émettre jusqu'à 75 millions d'actions. Au premier trimestre, le groupe a essuyé une perte de 32,3 millions de dollars, soit 11 cents par action, contre une perte nette de 50,5 millions de dollars, soit 17 cents par titre, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 12 cents. Les revenus sont tombés à 882 millions de dollars contre 1,237 milliard de dollars, un an plus tôt.

Hertz

Hertz a perdu plus de 4% hier à Wall Street après que Bloomberg a annoncé que le loueur de voitures envisage de vendre au moins 700 millions de dollars de dette garantie et d'émettre des obligations convertible. Selon le média américain, il s'agira de renforcer son bilan après son incursion ratée dans le secteur des véhicules électriques. Le groupe a acquis un nombre important de véhicules tesla, pour se rendre compte finalement que les clients étaient réticents à les prendre en location et que les véhicules avaient des coûts de réparation élevés.

J.Jill

J.Jill, dont l'action avance de 6% en avant-Bourse, a dégagé des bénéfices supérieurs aux attentes au titre de son premier trimestre. Le détaillant de vêtements et d'accessoires pour femmes a enregistré un bénéfice net de 16,7 millions de dollars, soit 1,16 dollar par action, pour le trimestre clos le 4 mai, contre 4,6 millions de dollars, soit 32 cents par action, pour la période de l'année précédente. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 1,22 dollar, dépassant le consensus FactSet de 1,09 dollar.