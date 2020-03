Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Recours massif au temps partiel chez Volkswagen en Allemagne - médias Reuters • 24/03/2020 à 16:12









BERLIN, 24 mars (Reuters) - Le constructeur allemand Volkswagen VOWG_p.DE s'apprête à faire passer quelque 80.000 salariés en temps partiel sur ses sites en Allemagne pour atténuer les effets de l'épidémie de coronavirus, rapporte mardi l'hebdomadaire Focus citant des sources au sein du groupe. Volkswagen a déjà fermé temporairement des usines en Europe et dans le reste du monde. Dans le cadre de ses mesures de soutien à l'économie, le gouvernement fédéral allemand a accepté de compenser les revenus des salariés contraint à travailler en temps partiel. (Thomas Escritt version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées VOLKSWAG.SICO.PRIV Euronext Paris +11.24% VOLKSWAGEN VZ XETRA +19.24%