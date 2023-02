Records pour les Bourses de Londres et de Paris grâce aux résultats d'entreprises

Cette hausse des taux longs a bénéficié logiquement aux valeurs bancaires, qui sont venues contester le leadership des valeurs ayant publié leurs résultats. Les bonnes performances annuelles d'Orange, de Pernod Ricard et d'Airbus ont notamment été saluées. A contrario, les perspectives décevantes d'Ipsos ont pesé sur la valeur.

Après les chiffres de l'inflation de janvier légèrement plus élevés que prévu dévoilés mardi, cette nouvelle statistique a ravivé les craintes sur la persistance de l'inflation. A ce propos, la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta J. Mester a déclaré que les chiffres de l'inflation en janvier constituaient " une mise en garde contre la tentation de conclure trop tôt que l'inflation est sur la voie d'un retour rapide et durable à 2 % ".

Aux Etats-Unis justement, les investisseurs ont pris connaissance de prix à la production, hors alimentations et énergies, supérieurs au consensus. Ils ont augmenté de 0,5% janvier après avoir progressé de 0,3% en décembre, chiffre révisé de +0,1%, et ils étaient attendus en hausse de 0,3%.

(AOF) - Les marchés actions européens ont fini dans le vert; les bons résultats des entreprises l'emportant sur les craintes sur l'inflation. Le CAC 40 a gagné 0,89% à 7 366,16 points après avoir touché en fin de matinée un nouveau record à 7 387,29 points. Le précédent datait de début janvier 2022, à 7384,86 points. Le FTSE 100 a aussi enregistré un nouveau plus haut historique à 8 047,06 points. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,47% à 4 300,22 points. En revanche, les marchés américains perdaient du terrain, avec un Dow Jones en repli de 0,67% vers 17h30.

