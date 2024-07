Records pour le S&P500 et le Nasdaq sur fond de repli des taux longs

(AOF) - Les marchés américains ont fini en hausse au terme d'une séance écourtée à la veille de la fête nationale. Des statistiques du jour, les investisseurs ont surtout retenu des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé et le repli inattendu de l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier. Elles ont entraîné un repli des taux longs. Côté valeurs, Constellation Brands a été pénalisé par la performance décevante des vins et spiritueux. L'indice S&P 500 a gagné 0,51% à 5537,02 points et le Nasdaq Composite, 0,88% à 18188,30 points.

Constellation Brands (-3,76% à 249,21 euros) reculé à Wall Street pénalisé par ses résultats décevants sur l'activité vins et spiritueux au premier trimestre 2024/2025. Toutefois, le producteur de boissons alcoolisées indique "démarrer cet exercice sur les chapeaux de roue grâce à la forte croissance des volumes et à l'augmentation de la marge d'exploitation dans le secteur de la bière". Sur cette période, son résultat d'exploitation a augmenté de 12% à 924 millions de dollars et son chiffre d'affaires a progressé de 6% à 2,66 milliards de dollars en comparable.

Les chiffres macroéconomiques

Les créations d'emplois dans le secteur privé s'élèvent à 150000 en juin aux Etats-Unis contre un consensus de 163000 après 157000 en mai, selon l'enquête ADP.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 238000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 234000 et après 234000 la semaine précédente.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en juin à 54,8 après 54,5 en mai, selon S&P Global. Le consensus visait 54,6. L'indice PMI des services ressort pour sa part à 55,3 contre 55,1 attendu après 54,8 en mai.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier est ressorti à 48,8 en juin, ressortant sous le consensus s'élevant à 52,6. Il s'élevait à 53,8 en mai.

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 12,157 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 3,591 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes tablaient sur une baisse de 0,4 million de barils. En outre, les stocks d'essence ont baissé de 2,214 millions de barils tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont baissé de 1,535 million de barils. Le marché anticipait respectivement sur une baisse de 1,5 million et de 1,1 million.

Les Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront communiquées à 20h.

Les valeurs à suivre

Apple

Apple aura un rôle d'observateur au sein du conseil d'administration d'OpenAI dans le cadre de l'accord annoncé le mois dernier, rapporte Bloomberg. Phil Schiller, directeur de l'App Store d'Apple et ancien responsable du marketing, a été choisi pour ce poste, selon des personnes proches du dossier. Début juin, la firme technologique avait annoncé l'intégration de ChatGPT dans ses iPhone, iPad et Mac.

Paramount

Paramount grimpe de plus de 7% en avant-Bourse alors que, selon Reuters, National Amusements, propriété de Shari Redstone a conclu un accord préliminaire pour vendre sa participation majoritaire dans Paramount à Skydance Media. Ce producteur indépendant de cinéma et de télévision est la propriété de David Ellison. Selon l'accord de principe, Skydance, dirigée par David Ellison, fils de Larry Ellison, paierait 1,75 milliard de dollars pour National Amusements, qui détient 77% des actions avec droit de vote de Paramount.

SLB

SLB a annoncé que le groupe et ChampionX ont toutes deux reçu une demande d'informations complémentaires (deuxième demande) de la part du ministère de la Justice des États-Unis (DoJ). Il s'agit d'une demande dans le cadre de l'examen par celui-ci du projet d'acquisition de ChampionX annoncé précédemment par SLB. Le groupe de services parapétroliers s'attend à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre de 2024 ou au premier trimestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires et des autres conditions de clôture habituelles.

Southwest Airlines

Southwest Airlines a annoncé ce mercredi l'adoption d'un "régime de droits des actionnaires" à durée limitée, en réaction à l'annonce de l'activiste d'Elliott Investment Management L.P selon laquelle il avait acquis une participation économique d'environ 11 % dans son capital. Ce régime ou "pilule empoisonnée" est conçu pour "dissuader l'acquisition d'un contrôle réel, de facto ou négatif de Southwest Airlines par toute personne ou groupe sans rémunérer adéquatement ses actionnaires pour ce contrôle".