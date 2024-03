Records en série en Europe avant l'inflation US

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini dans le vert cette troisième séance d'une semaine écourtée. Les marchés européens et américains seront fermés après-demain en raison du Vendredi saint. A Paris, Renault a légèrement reculé après avoir annoncé une nouvelle vente d’actions Nissan à son partenaire japonais. Gagnant 0,25%, l'indice CAC 40 a clôturé à 8204,81 points après avoir touché un nouveau plus haut historique à 8 230,38 points. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,32% à 5080,28 points après avoir atteint un plus haut absolu à 5 095,11 points.

H&M a grimpé de 15,19% à 177,74 couronnes suédoises à la Bourse de Stockholm. Le spécialiste du prêt-à-porter a dégagé des résultats meilleurs qu'attendu au titre de son premier trimestre clos le 29 février avec à la clé un bénéfice net de 1,21 milliard de couronnes suédoises contre 541 millions à la même période l'an passé. Le consensus s’élevait à 753 millions. Le bénéfice d'exploitation se situe à 2,08 milliards de couronnes contre 725 millions et un consensus de 1,43 milliard de couronnes.

Renault Group (-0,82% à 46,41 euros) a annoncé une seconde opération de cession d'actions Nissan. La marque au losange a l'intention de vendre à son partenaire japonais jusqu'à 100,242 millions d'actions Nissan, représentant environ 2,5 % du capital du constructeur nippon. Cette cession résulte de l'exercice par Nissan de son droit de première offre à la suite d'une notification de Renault Group exprimant son intention de vendre environ 7 % du capital de Nissan.

Le groupe chimique Solva y (-3,54% à 22,64 euros) annonce avoir réalisé avec succès son émission inaugurale d'obligations en deux tranches pour 1,5 milliard d'euros. L'obligation de 750 millions d'euros à 4 ans, arrivant à échéance le 3 avril 2028, et l'obligation de 750 millions d'euros à 7,5 ans, arrivant à échéance le 3 octobre 2031, auront des coupons de 3,875% et 4,250% respectivement.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Il y a eu en 2023, 201 ouvertures nettes de sites industriels en France, contre 176 en 2022. C’est ce qu’a annoncé Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie et de l’Energie ce 27 mars 2024 dans le cadre de la 6e édition du salon Global Industrie.

La confiance des ménages en France s'est légèrement améliorée en mars tout en restant sous sa moyenne de longue période, selon les données publiées ce mercredi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

L'indice du climat des affaires s'est établi à -0,30 au mois de mars en zone euro après -0,41 en février.

En zone euro, l'indice de la confiance des consommateurs est ressorti à -14,9 en mars comme attendu par les économistes. Il était ressorti à -15,5 au mois de février.

L'indice du sentiment économique en zone euro a progressé de 0,8 point à 96,3 en mars. Celui de l'Union européenne a augmenté de 0,7 point à 96,2.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a annoncé que les stocks de pétrole brut ont augmenté de 3,165 millions de barils la semaine dernière, les spécialistes prévoyant une baisse de 0,700 million de barils après un repli de 1,952 million la semaine précédente.

L'euro recule de 0,08% à 1,0824 dollar.