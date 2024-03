Records en clôture pour le CAC 40 et le Dax, hausse de l'inflation US

L'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 3,2% en février en rythme annuel, contre un consensus et un mois de janvier de 3,1%. La progression en rythme mensuel est de 0,4% en ligne avec les prévisions après une progression de 0,3% en janvier. L'inflation core, mesure surveillée par la Fed, s'est élevée à 3,8% en rythme annuel, contre 3,7% de consensus.En rythme mensuel, elle progresse de 0,4% contre un consensus de 0,3%

Séché Environnement (-8,95% à 103,80 euros) a affiché le plus fort repli du marché SRD, en dépit d'une solide performance financière sur l'ensemble de l'année 2023. "La solide croissance organique affichée par le groupe confirme la dynamique commerciale et la bonne orientation de la plupart des activités observées dans les années récentes, en particulier en France. Avec deux ans d'avance sur les objectifs, le chiffre d'affaires contributif dépasse le seuil symbolique du milliard d'euros", explique l'opérateur indépendant des services à l'environnement.

Porsche (+11,37% à 89,72 euros) a fini en hausse ce mardi après la présentation de résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice opérationnel atteint 1,78 milliards d'euros, quelque 10% au-dessus du consensus des analystes, pour un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 10,4 milliards, lui aussi nettement au-dessus des attentes. HSBC juge cependant "léger" l'objectif de marge pour 2024, entre 15 et 17% alors qu'il était attendu au-dessus de 17%, après 17,1% au quatrième trimestre 2023.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en hausse après la publication des chiffres de l'inflation en février aux Etats-Unis. L'indice américain des prix à la consommation est ressorti légèrement plus élevé que prévu en février. A Paris, Accor a progressé après avoir conclu un contrat visant à racheter des titres représentant 2,77% de son capital. L'indice CAC 40 a gagné 0,84% à 8047,48 points, soit un nouveau plus haut historique en clôture. A Francfort, le Dax a battu son précédent record en clôture se rapprochant des 18000 points (17972 points) contre 17 746 points.

Records en clôture pour le CAC 40 et le Dax, hausse de l'inflation US

