Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Records à Wall Street, où le vaccin nourrit l'optimisme Reuters • 01/12/2020 à 22:29









RECORDS À WALL STREET par Noel Randewich NEW YORK (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont battu des records mardi à la Bourse de New York, l'annonce de l'accélération de l'activité manufacturière en Chine et l'espoir de voir un vaccin anti-COVID-19 déployé avant la fin de l'année ayant conforté les attentes d'un rebond durable de l'économie. Le S&P-500 a pris 40,82 points, soit 1,13%, pour finir à 3.662,45. Le Nasdaq Composite a progressé de 156,37 points (1,28%) à 12.355,11 points. Quant à l'indice Dow Jones, il a gagné 0,63% ou 185,28 points à 29.823,92. En Chine, l'indice des directeurs d'achats (PMI) Caixin-Markit est remonté à 54,9 le mois dernier, son niveau le plus élevé en dix ans. Cet indicateur confirmant la reprise solide de la deuxième économie mondiale est venu s'ajouter aux signes de progrès dans le développement de vaccins. Pfizer a pris 2,9% après avoir annoncé que son candidat vaccin pourrait être disponible en Europe avant la fin du mois. Son partenaire BioNTech ainsi qu'une autre biotech, Moderna, qui a également déposé une demande d'autorisation auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA), ont en revanche plongé après avoir atteint des plus hauts la veille. Zoom a chuté de 14,9% après avoir averti que sa marge brute resterait sous pression jusqu'en 2021. Tesla a gagné 3%, S&P Dow Jones Indices ayant annoncé que le constructeur automobile américain ferait son entrée dans l'indice S&P-500 en une seule tranche le 21 décembre. (Laetitia Volga, Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.