Records à Paris et en Europe, Wall Street en hausse: les Bourses saluent la fin annoncée du "shutdown"

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 7 novembre 2025. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Les marchés mondiaux saluaient mercredi, en alignant des records, la levée attendue du blocage budgétaire de plus de 40 jours aux Etats-Unis, dans l'attente d'un vote programmé au Congrès américain en fin de journée.

A New York, le Dow Jones s'est élancé à l'ouverture, gagnant 0,81% vers 14H50 GMT. Le S&P 500 était stable (+0,08%) tandis qu'à la faveur d'une rotation sectorielle se dégageant un peu des valeurs technologiques, le Nasdaq était en retrait de 0,24%.

En Europe, l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a affiché un nouveau record absolu à 8.280,97 points, dépassant celui du 21 octobre dernier. L'indice prenait 1,38% à 15H20 GMT.

Le Dax de Francfort avançait de 1,25%.

Le FTSE 100 de Londres grappillait 0,18%, et l'Ibex de Madrid 1,41%, les deux indices touchant de nouveaux sommets historiques en séance dès l'ouverture des marchés européens mercredi. La veille déjà, ils avaient atteint des niveaux record en séance comme en clôture.

Le FTSE Mib de Milan gagnait 0,94%, ayant touché un nouveau sommet en séance depuis 2000. Il a effacé ses précédents pics de 2007 et 2001.

L'indice Stoxx Europe 600 (+1,20%), qui réunit les 600 plus grosses capitalisations boursières du continent, a atteint un nouveau record historique en séance mercredi.

Ce mouvement est lié "à une amélioration de l'appétit pour le risque", affirme Daniela Hathorn, analyste de Capital.com.

"La perspective d'une fin du +shutdown+ américain, attendue dans la journée, alimente la demande pour les actifs risqués", explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

La Chambre américaine des représentants doit voter mercredi soir un texte, salué comme "une très grande victoire" par Donald Trump, pour mettre fin à la plus longue paralysie budgétaire de l'histoire des Etats-Unis après plus de 40 jours d'impasse.

La puissante commission des règles de la Chambre, qui examine les projets de loi avant qu'ils ne soient soumis au vote des parlementaires, a indiqué sur son site internet avoir donné son feu vert mardi soir (8 voix contre 4) à l'examen du projet de loi adopté par le Sénat lundi.

Grâce à ce feu vert procédural indispensable, la Chambre dominée par les républicains pourra voter le texte mercredi en soirée. Il ne resterait alors que la signature présidentielle pour lever ce blocage budgétaire qui a contraint de nombreux services publics à fermer et mis des milliers de fonctionnaires au chômage technique.

"Sa résolution serait positive pour les marchés financiers, car elle permettrait de rétablir la publication des données économiques dans la semaine à venir", note par ailleurs Mme Brooks.

Dans le même temps, une rotation sectorielle s'opère sur les marchés: "les investisseurs délaissent les grandes valeurs technologiques et défensives au profit des banques, du secteur des loisirs et de l'énergie", relève Daniela Hathorn.

"Cette dynamique profite aux marchés européens, qui attirent aussi les investisseurs en quête de diversification régionale après une forte exposition aux valeurs technologiques américaines", poursuit-elle.

Les Bourses asiatiques ont également profité de l'enthousiasme général sur les marchés. A la Bourse de Tokyo, l'indice vedette Nikkei a clôturé en hausse de 0,43%. La Bourse de Séoul a gagné 1,07% et Taipei 0,58%. L'indice hongkongais Hang Seng a gagné 0,85%.

SSE grimpe à Londres

L'énergéticien écossais SSE s'envolait de 13,35% vers 14H50 GMT à la Bourse de Londres après avoir annoncé un plan d'investissements de 33 milliards de livres (37 milliards d'euros) sur cinq ans pour moderniser le réseau électrique - dont l'essentiel était toutefois déjà connu.

Avec la multiplication de nouveaux lieux de production d'électricité, notamment éoliens et solaires, les entreprises qui gèrent le réseau électrique au Royaume-Uni investissent des dizaines de milliards de livres pour construire de nouvelles connexions.

Infineon Technologies recherché

Le fabricant de puces Infineon (+7,14% à Francfort) était recherché après avoir indiqué miser sur l'IA dans les centres de données pour relancer sa croissance.

Le groupe bavarois a fait état au dernier trimestre de son exercice décalé d'un chiffre d'affaires en légère hausse à 3,94 milliards d'euros et d'un résultat opérationnel en recul de 14% sur un an, à 717 millions d’euros.

Le pétrole fléchit

Vers 15H00 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord perdait 2,76% à 63,36 dollars, et le WTI américain cédait 3,03% à 59,19 dollars alors que des craintes d'un excès d'offre pèsent sur le marché. L'OPEP a maintenu ses prévisions de hausse de la demande pour 2025-2026.

Sur le marché des changes, le dollar restait stable (+0,07%) face à la monnaie unique, à 1,1578 dollar pour un euro.