Recordati affiche une hausse de près de 8 % de son résultat opérationnel et renonce au versement d'un dividende intermédiaire avant sa radiation de la cote

Le groupe pharmaceutique italien Recordati RECI.MI a annoncé mardi une hausse de 7,7 % de son résultat opérationnel sur les neuf premiers mois de l'année, porté par le segment des maladies rares.

La société a également annoncé qu'elle avait décidé de ne pas verser de dividende intermédiaire en raison de son retrait obligatoire et de sa radiation imminents de la cote, à la suite d'une offre publique d'achat lancée par la société de capital-investissement CVC Capital Partners CVC.AS et le groupe d'investissement belge Groupe Bruxelles Lambert GBLB.BR .

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) de la société a atteint 801,1 millions d’euros (899,31 millions de dollars), contre 743,9 millions d’euros pour la période janvier-septembre de l’année précédente

Le chiffre d’affaires de l’activité « maladies rares » a progressé de 18,7 % pour atteindre 928,2 millions d’euros, porté par les ventes soutenues aux États-Unis d’Isturisa, un traitement contre le syndrome de Cushing

Le groupe milanais a confirmé ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’année, situés dans la fourchette haute des prévisions

Il prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net compris entre 2,73 milliards et 2,8 milliards d'euros et un EBITDA compris entre 995 millions et 1.030 millions d'euros

(1 dollar = 0,8908 euro)