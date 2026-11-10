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Recordati affiche une hausse de près de 8 % de son résultat opérationnel et renonce au versement d'un dividende intermédiaire avant sa radiation de la cote
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 18:22

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Le groupe pharmaceutique italien Recordati RECI.MI a annoncé mardi une hausse de 7,7 % de son résultat opérationnel sur les neuf premiers mois de l'année, porté par le segment des maladies rares.

La société a également annoncé qu'elle avait décidé de ne pas verser de dividende intermédiaire en raison de son retrait obligatoire et de sa radiation imminents de la cote, à la suite d'une offre publique d'achat lancée par la société de capital-investissement CVC Capital Partners CVC.AS et le groupe d'investissement belge Groupe Bruxelles Lambert GBLB.BR .

  • Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) de la société a atteint 801,1 millions d’euros (899,31 millions de dollars), contre 743,9 millions d’euros pour la période janvier-septembre de l’année précédente

  • Le chiffre d’affaires de l’activité « maladies rares » a progressé de 18,7 % pour atteindre 928,2 millions d’euros, porté par les ventes soutenues aux États-Unis d’Isturisa, un traitement contre le syndrome de Cushing

  • Le groupe milanais a confirmé ses objectifs financiers pour l’ensemble de l’année, situés dans la fourchette haute des prévisions

  • Il prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires net compris entre 2,73 milliards et 2,8 milliards d'euros et un EBITDA compris entre 995 millions et 1.030 millions d'euros

(1 dollar = 0,8908 euro)

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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