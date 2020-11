Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Record pour le Dow Jones, porté par les espoirs de vaccins Reuters • 16/11/2020 à 22:34









LES MARCHÉS AMÉRICAINS CLÔTURENT EN HAUSSE par Stephen Culp NEW YORK (Reuters) - Le Dow Jones et le S&P 500 ont clôturé à des niveaux records lundi grâce aux annonces de Moderna sur son vaccin expérimental contre le coronavirus qui ont renforcé l'espoir d'une reprise rapide de l'activité après la crise économique provoquée par la pandémie. La société de biotechnologie américaine a grimpé de 9,5% après avoir dit que son candidat vaccin était efficace à 94,5% contre le COVID-19, selon des données provisoires issues d'essais cliniques avancés. Il y a une semaine, son concurrent Pfizer, associé à l'allemand BioNTech, avait déjà annoncé avoir développé un produit efficace à plus de 90%. L'indice Dow Jones a terminé la séance en hausse de 1,6% (+470,63 points) à un plus haut de clôture historique de 29.950,44 points. Le S&P-500, plus large, a pris 41,76 points, soit 1,16%, à 3 626,91. La progression du Nasdaq Composite a été un peu plus limitée, (de 94,84 points (0,80%) à 11 924,13 points), freinée par la baisse de valeurs comme Netflix, souvent présenté comme l'un des principaux grands gagnants de la pandémie en raison de l'évolution des habitudes de consommation liée aux mesures de confinement. "Ce n'est pas la fin du virus, mais c'est le premier signe du commencement de la fin", a déclaré Randy Frederick, vice-président du trading et des produits dérivés à Charles Schwab. "Nous ne connaîtrons pas le véritable impact tant que le vaccin n'aura pas été fabriqué et distribué à grande échelle, ce qui n'arrivera sans doute pas avant le premier trimestre 2021." Les valeurs liées au tourisme et au voyage ont profité de ce regain d'optimisme : les compagnies aériennes United Airlines Holdings Inc et American Airlines Group Inc, les croisiéristes Carnival Corp et Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, qui ont perdu cette année plus de la moitié de leur capitalisation boursière pour cause de pandémie, ont regagné entre 5% et près de 10%. Aux valeurs particulières, le plus grand exploitant de centres commerciaux américain, Simon Property Group, a bondi de 5,7% après avoir annoncé réduire de 18% son offre d'achat sur 80% du capital de son concurrent Taubman Centers. (version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.