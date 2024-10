Record pour le Dow Jones, Morgan Stanley flambe

United Airlines a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action au troisième trimestre 2024 à 3,33 dollars en ajusté. La compagnie aérienne américaine affiche un bénéfice avant impôts ajusté de 1,4 milliard de dollars, avec une marge avant impôts ajustée de 9,7 %, pour un chiffre d'affaires de 14,8 milliards de dollars (+2,5%). Elle confirme un objectif de dépenses d'investissement ajustées pour 2024 inférieures à 6,5 milliards de dollars et vise un endettement net inférieur à 2x pour les prochaines années. Elle annonce un programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

GM est en hausse à Wall Street alors que sa filiale GM Ventures a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans Forge Nano, une société spécialisée dans le dépôt de couches atomiques. Forge Nano développera des revêtements en couches minces pour GM afin de poursuivre l'amélioration des performances des batteries et la réduction des coûts. Il s'agit pour le constructeur de réduire les coûts des véhicules électriques pour en faire une option attrayante pour tous les acheteurs.

Alcoa a annoncé un accord visant à fournir jusqu'à 16,5 millions de tonnes d'alumine à Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) sur 10 ans, principalement en provenance d'Australie occidentale. L'accord débutera en 2026. "Cet accord garantit non seulement un approvisionnement constant en alumine pour nos opérations, mais renforce également notre position en tant qu'acteur clé sur le marché mondial de l'aluminium", a déclaré le PDG d'Alba, Ali Al Baqali.

Abbott progresse à Wall Street après la publication de ses résultats. Le groupe pharmaceutique américain a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après que celui du troisième trimestre a dépassé le consensus, à 1,21 dollar en ajusté dilué. Abbott s'attend désormais à un bénéfice annuel compris entre 4,64 et 4,70 dollars, après une hausse de 11,7% des ventes de dispositifs médicaux, portée à 19,1% pour les moniteurs de glucose, dont son produit phare Freestyle Libre et son nouveau dispositif Lingo.

Carton plein pour le secteur bancaire américain, dont les principaux établissements cotés ont tous présenté des profits meilleurs que prévu. Morgan Stanley était la dernière banque, dont les résultats n'avaient pas été dévoilés et la publication est de qualité. Elle a permis à l'action Morgan Stanley de progresser de 6,50% à 119,51 dollars pour se glisser à la troisième place de l'indice S&P 500. Ses activités sur les marchés primaires obligataires et actions ont particulièrement brillé.

(AOF) - Les marchés américains ont rebondi, les publications de résultats d'entreprises aux Etats-Unis se poursuivant. Dernière grande banque américaine à présenter ses comptes, Morgan Stanley a bondi à Wall Street. Son titre a progressé grâce à ses solides résultats au troisième trimestre. Côté statistiques, en rythme mensuel, les prix des importations aux Etats-Unis ont baissé plus que prévu en septembre. Le Dow Jones a gagné 0,79% à 43077,70 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,28% à 18367,08 points. Sur le marché pétrolier, le cours du baril de WTI s'est stabilisé après sa récente chute.

