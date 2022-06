Record pour le charbon

(AOF) - Cette semaine, la tonne de charbon sur le marché européen a atteint 424 dollars, un record. Un an plus tôt, elle s’échangeait autour des 100 dollars. Cette énergie fossile, pourtant fortement émettrice de CO2, est soutenue par la décision de l’Allemagne de recourir au charbon pour pallier l’éventuelle insuffisance de gaz. La Russie a réduit de 60% ses livraisons de gaz à l’Allemagne. Dans ce cadre, Berlin prévoit de substituer, si nécessaire, le charbon au gaz, pour produire l’électricité dont a besoin le pays.

