Record en clôture pour le CAC 40 ; Atos au plus bas historique

(AOF) - Les marchés européens ont légèrement rebondi. Cette semaine sera marquée par de nombreux rendez-vous avec des Banques centrales. La Banque du Japon a relevé ses taux pour la première fois depuis 17 ans et mis un terme à sa politique de taux négatifs. La Fed fera connaître sa décision demain et les investisseurs attendent surtout les commentaires de son président. A Paris, la situation d'Atos a chuté. Le CAC 40 a gagné 0,65% à 8201,05 points, inscrivant un nouveau plus haut historique en clôture. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,47% à 5006,40 points.

En Europe, Unilever a grimpé de 3,15% à 3931 pence à la bourse de Londres après avoir annoncé son intention de scinder son activité de crèmes glacées incarnée par Magnum et Ben et Jerry's. Le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation prévoit également de lancer un programme de productivité destiné à accélérer la croissance de son chiffre d'affaires et à augmenter ses marges. Cette scission devrait impacter quelque 7500 emplois tandis que le plan de productivité devrait occasionner des économies de l'ordre de 800 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

Déjà très difficile, la situation d’ Atos devient encore plus périlleuse après la fin des discussions avec Airbus concernant la cession de BDS. Plus forte baisse du SBF 120, Atos a dévissé de 19,16 à 1,738 euro après avoir inscrit ce matin un nouveau plus bas historique à 1,62 euro. Fin février, le groupe d’informatique en difficulté financière avait aussi annoncé l’échec des discussions avec Daniel Kretinsky à propos de la cession de ses activités historiques logées dans Tech Foundations.

ADP (+1,36% à 126,40 euros) a annoncé un trafic groupe en hausse de 13,5 % en février à 25 millions de passagers, soit 109,1% du trafic de 2019. L'opérateur précise que le trafic de Paris Aéroport ressort en progression de 4,7%, à 7 millions de passagers, soit 96,4% du trafic de 2019. Le groupe indique qu'à Paris Aéroport, l'expérimentation programmée du système de gestion du trafic aérien 4-Flight par le centre en-route de la navigation aérienne Nord a conduit à des réductions des programmes des vols entre le 9 janvier et le 14 février 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 31,7 en mars contre 20,6 attendus et 19,9 en février.

Au quatrième trimestre 2023, les coûts horaires de la main-d’œuvre ont augmenté de 3,4% dans la zone euro et de 4% dans l’Union européenne, par rapport au même trimestre de l’année précédente, a indiqué Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne. Ils avaient augmenté de respectivement 5,2% et 5,6% au troisième trimestre. Dans la zone euro, les salaires & traitements horaires ont augmenté de 3,1% tandis que les coûts non salariaux ont augmenté de 4,2%. Ils ont progressé de respectivement 3,8% et 4,6% dans l’Union européenne.

1,518 million de permis de construire ont été enregistrés en février en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,500 million, après 1,489 million en janvier. De plus,1,521 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,430 million, après 1,374 million en janvier.

Vers 17h40, l'euro perd 0,10% à 1,0861 dollar.