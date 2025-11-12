 Aller au contenu principal
Record du CAC 40 parisien à plus de 8.280 points
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 16:39

Le fronton du Palais Brongniart, ancien siège de la Bourse de Paris. (crédit photo : Adobe Stock / )

L'indice CAC 40 parisien a franchi mercredi un nouveau sommet, à plus de 8.280 points, porté notamment par les valeurs financières et celles de la consommation, dont le luxe, sur fond d'anticipation d'une levée du "shutdown" aux Etats-Unis.

A la Bourse de Paris, vers 15h30 GMT, le CAC 40 .FCHI s'affiche à 8.261,75 points après avoir touché en séance le seuil inédit de 8.280,97 points.

Le précédent record du CAC 40, qui était de 8.271,48 points, datait du 21 octobre.

Les autres places européennes sont également bien orientées, avec notamment l'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E qui a atteint en séance un pic historique à 5.804,66 points et le Stoxx 600 .STOXX qui a touché un record en séance à 585,46 points.

A Wall Street, l'indice Dow Jones .DJI , qui avait fini mardi sur un record, prend encore 0,81%, à 48.313,86 points, après avoir inscrit un nouveau sommet à 48.431,57 points.

La Chambre américaine des représentants va se prononcer ce mercredi sur un projet de loi destiné à mettre fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, un texte approuvé lundi par le Sénat qui prévoit un budget temporaire pour financer notamment les aides alimentaires de millions d'Américains, rémunérer les employés fédéraux et redynamiser le trafic aérien.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

