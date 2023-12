Record à portée de main pour l'indice S&P500

(AOF) - Les marchés américains ont débuté cette semaine écourtée sur une note positive. Vendredi, l'indice S&P500 avait enregistré sa huitième progression hebdomadaire d'affilée, du jamais vu depuis 2017. Il a encore progressé de 0,42% à 4774,75 points et il se trouve à moins de 0,5% de son plus haut historique. Les indices ont été soutenus par la progression des valeurs énergétiques dans le sillage des cours du pétrole. Le WTI a gagné 2,25% à plus de 75 dollars. Le Dow Jones a gagné 0,43% à 37545,33 points et le Nasdaq Composite s'est adjugé 0,54% à 15074,57 points.

Israël a accepté d'accorder à Intel une subvention de 3,2 milliards de dollars pour une nouvelle usine de puces de 25 milliards de dollars, dont la construction est prévue dans le sud du pays, ont déclaré les deux parties, selon Reuters. En Bourse, l'action du fabricant de semi-conducteurs a gagné 5,21% à 50,50 dollars. Il s'agit de l'investissement le plus important jamais réalisé par une entreprise en Israël.

Les chiffres économiques du jour

L'indice des prix immobiliers S&P Case-Shiller pour les 20 plus importantes agglomérations américaines a augmenté de 4,9% en octobre après avoir déjà progressé de 3,9% en septembre. Il était anticipé en hausse de 5%.