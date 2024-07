Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reckitt: revue stratégique engagée, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 24/07/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser a indiqué mercredi avoir décidé d'étudier diverses options dans le cadre d'une revue stratégique, une annonce surprise qui lui permettait de signer l'une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 à la Bourse de Londres.



Le groupe britannique de produits de grande consommation dit vouloir se concentrer sur un portefeuille de 'supermarques' générant des ventes en forte croissance et des marges bénéficiaires élevées.



Ce périmètre inclut Strepsils, Gaviscon, Nurofen, Lysol, Harpic, Finish, Vanish, Durex et Veet.



D'après Reckitt, cet ensemble a signé une croissance moyenne annuelle de ses ventes de 7% ces six dernières années pour une marge brute de 61%.



A l'inverse, Reckitt prévoit de se séparer de marques qu'il n'estime plus être de nature stratégique, comme Air Wick, Calgon et Cillit Bang.



Plus étonnant, la division d'aliments pour bébés Mead Johnson Nutrition, qui comprend les marques Enfamil et Nutramigen, est elle aussi considérée dorénavant comme un actif 'non stratégique', ce qui signifie que Reckitt envisagera différentes options afin de maximiser la valeur pour les actionnaires.



Cette annonce relègue au second plan des résultats semestriels ressortis globalement en ligne avec les attentes et un avertissement attendu suite à l'annonce de capacités de production affectées par une tempête aux Etats-Unis.



L'action s'adjugeait plus de 3% dans le sillage de ces annonces, signant la troisième plus forte progression de l'indice FTSE 100.





Valeurs associées RECKITT BENCK GR 117,53 GBX LSE -98,19% RECKITT BENCK GR 4 413,50 GBX LSE +0,12%