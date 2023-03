Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt: pénalisé par une dégradation de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le titre Reckitt s'inscrit en net repli lundi à la Bourse de Londres, pénalisé par une dégradation du conseil de Deutsche Bank passé à 'conserver' contre 'achat' auparavant.



Vers 11h15 (heure locale), l'action du groupe britannique de consommation courante recule de 0,8% alors que, dans le même temps, l'indice FTSE 100 cède moins de 0,4%.



Dans une note, les analystes de Deutsche Bank disent s'inquiéter de 'vents contraires' empêchant selon eux une revalorisation boursière du propriétaire des marques Strepsils ou Nurofen.



Le bureau d'études explique ne percevoir qu'un nombre limité de catalyseurs susceptibles de porter la valeur sur le court terme.



'Reckitt a livré ce qui peut apparaître comme des prévisions prudentes, rappelle Deutsche Bank, mais sur le papier aucune croissance du bénéfice par action (BPA) n'est au programme pour l'exercice 2023', souligne-t-il.



Rappelant que l'activité de Reckitt reste très tributaire des virus saisonniers, les analystes disent s'inquiéter d'une saison de la grippe jugée moins intense qu'à l'accoutumée et de pertes de parts de marché dans le lait maternisé aux Etats-Unis.





