Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Reckitt: en chute après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 28/02/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser dévisse de 10% à Londres, après l'annonce par le fournisseur de produits de consommation courante d'un repli de 5,4% de son BPA ajusté à 3,23 livres sterling au titre de l'exercice écoulé, au terme d'un quatrième trimestre qu'il reconnait 'insatisfaisant'.



Toujours en données non-IFRS, le Britannique a vu sa marge opérationnelle se tasser de 0,7 point à 23,1% pour des revenus de 14,6 milliards de livres, en croissance de 3,5% en données comparables grâce à ses divisions hygiène (+5,1%) et santé (+5%).



Un dividende total en hausse de 5% à 192,5 pence sera proposé au titre de 2023. Pour 2024, Reckitt anticipe une croissance en comparable de 2 à 4% de ses revenus, ainsi qu'une progression plus forte de son profit opérationnel ajusté.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.