Reckitt: du benzène détecté dans le Clearasil

(CercleFinance.com) - Reckitt cède du terrain mercredi à la Bourse de Londres suite à la détection de benzène, un produit chimique cancérigène, dans son célèbre traitement contre l'acné Clearasil.



D'après Valisure, un laboratoire américain indépendant spécialisé dans le contrôle de la qualité, des concentrations élevées de benzène ont été retrouvées dans les crèmes contre l'acné à base de peroxyde de benzoyle.



D'après ses conclusions, le niveau de benzène a dépassé de 800 fois le seuil de deux partie par million (PPM) autorisé par l'agence sanitaire américaine, la FDA.



Cette découverte a poussé Valisure à lancer une pétition auprès de l'agence de la santé en vue de demander le rappel des produits incriminés, la suspension de leurs ventes et la mise en place d'une nouvelle réglementation.



Du côté des analystes, on rappelait que les ventes aux Etats-Unis de Clearasil n'ont représenté que 20 millions de livres, soit 0,15% du chiffre d'affaires total de Reckitt, l'an dernier.



'Toutes nouvelles de cette nature sont susceptibles de rendre les investisseurs et les analystes nerveux, mais dans ce cas précis l'impact financier de l'information semble particulièrement faible', réagit-on chez RBC.



Depuis les affaires du Roundup et du Zantac, les investisseurs savent néanmoins que les fabricants peuvent être confrontés à des poursuites judiciaires potentiellement coûteuses, ce qui conduisait le titre Reckitt à abandonner 1,6% en Bourse mercredi.





