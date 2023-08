Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt: départ programmé du directeur financier information fournie par Cercle Finance • 23/08/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt a annoncé mercredi que son directeur financier, Jeff Carr, prendrait sa retraite le 31 mars 2024 à l'âge de 61 ans.



Il sera remplacé par Shannon Eisenhardt, l'actuelle directrice financière de la division de Nike dédiée au consommateur, à la marque et à la place de marché.



Avant son arrivée chez l'équipementier sportif, en 2015, elle avait occupé plusieurs postes à responsabilité chez le géant de la consommation courante P&G.



Au titre de ses nouvelles fonctions, elle sera appelée à recevoir un salaire annuel de 760.000 livres (environ 890.000 euros), auquel pourrait s'ajouter un bonus annuel susceptible d'atteindre le même montant.



Cotée à la Bourse de Londres, l'action Reckitt progressait de 1,4% mercredi suite à ces informations.



Reckitt, qui ne disposait que d'une seule usine au Royaume-Uni à ses débuts en 1819, est désormais le propriétaire de marques de premier plan telles qu'Air Wick, Calgon, Durex ou Nurofen.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.