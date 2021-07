Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt Benckiser : résultats décevants, l'inflation pèse information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 11:44









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser a dévoilé mardi des résultats semestriels en baisse et inférieurs aux attentes et averti d'une baisse de ses marges cette année en raison d'une forte inflation au niveau de ses coûts. Au titre du premier semestre, le fabricant de produits ménagers a dégagé un bénéfice par action de 142,6 pence, en baisse de 14,4%, contre un consensus de 144 pence. Pour l'ensemble de cette année, le groupe britannique dit désormais prévoir une marge opérationnelle ajustée de 22,7% à 23,2%, en dehors du périmètre de la filiale IFCN China actuellement en cours de cession. Cet objectif se situe entre 40 et 90 points en-dessous de la marge d'exploitation de 23,6% qui avait été enregistrée l'an dernier. 'L'inflation au niveau des coûts a accéléré au deuxième trimestre et il va nous falloir du temps pour en contrebalancer les effets via des gains de productivité et des hausses de prix, qui seront implantés d'ici à la fin de l'année et en début d'année prochaine', a justifié le directeur général Laxman Narasimhan. En milieu de matinée, l'action décrochait de plus de 8% dans un marché britannique en recul de 0,9%.

