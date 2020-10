Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt Benckiser : hausse des ventes de désinfectant Cercle Finance • 20/10/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Le titre Reckitt Benckiser augmente de près de 3% ce mardi, après que la société de biens de consommation a annoncé de solides résultats trimestriels. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les consommateurs sont en effet nombreux à acheter des produits désinfectants, entraînant une augmentation des volumes de vente des produits d'hygiène et de santé, comme la marque de désinfectants comme Lysol. Reckitt Benckiser indique par conséquent que ses revenus nets à périmètre constant devraient connaître cette année une croissance 'à deux chiffres'.

