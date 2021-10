Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt Benckiser : entouré après un relèvement de prévision information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser grimpe de plus de 5% à Londres, après que le groupe a annoncé tabler, suite à une activité meilleure que prévu au troisième trimestre, sur une croissance de 1 à 3% de ses revenus pour l'ensemble de 2021. Sur le trimestre écoulé, le chiffre d'affaires du fournisseur de produits de santé et d'entretien a reculé de 6,8% en données publiées à 3,27 milliards de livres sterling, mais a augmenté de 3,3% en données comparables. Reckitt Benckiser explique que cette croissance en comparable 'généralisée, reposant de façon équilibrée sur des effets volumes et mix-prix', a profité d'un 'démarrage encourageant de la saison hivernale et grippale'.

