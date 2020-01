Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt Benckiser : en hausse, valeur préférée d'un analyste Cercle Finance • 14/01/2020 à 12:18









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Londres profitant de l'analyse positive de Berenberg. Le Britannique Reckitt Benckiser reste le 'premier choix' de Berenberg pour l'année 2020 dans le secteur des soins ménagers et personnels, a déclaré le bureau d'analyses allemand. Le bureau d'études maintient sa recommandation 'Achat' sur l'action avec un objectif de cours de 7.150 pence, ce qui représente une hausse de 17%. Berenberg a indiqué que la société peut parvenir à une reprise de la croissance à périmètre constant plus tôt que prévu, ce qui pourrait soutenir une nouvelle notation.

Valeurs associées RECKITT BENCK GR LSE +0.61%