Reckitt Benckiser: dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser gagne près de 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Londres, soutenu par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 7700 à 8000 pence sur le titre.



Après une publication jugée solide au titre du premier trimestre, le broker s'attend à ce que le groupe britannique de produits d'entretien et de santé dépasse son objectif de croissance des ventes en données comparables pour l'année 2022.





