Reckitt Benckiser : cession d'une activité en Chine

(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser fait part d'un accord pour la cession de son activité préparations pour nourrissons et nutrition infantile dans la zone Grande Chine (y compris Taiwan et Hong Kong) à Primavera Capital Group, pour une valeur d'entreprise implicite de 2,2 milliards de dollars. Le groupe britannique de produits de santé et d'hygiène conservera une participation à hauteur de 8% dans cette activité et anticipe des recettes nettes en numéraire de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Cette transaction, qui fait suite à une revue stratégique complète lancée en février dernier, demeure soumise à la satisfaction des conditions usuelles et devrait être finalisée au cours du second semestre 2021.

