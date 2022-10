Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt Benckiser: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 15:48









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser gagne 2% sur fond d'un relèvement d'opinion chez Jefferies de 'sous-performance' à 'conserver', avec un objectif de cours ajusté de 5600 à 5620 pence, sur le titre du groupe britannique de produits d'entretien, d'hygiène et de santé.



Malgré une réaction négative du marché aux trimestriels en fin de semaine dernière, le broker estime que le titre se situe proche de plus bas en termes de valorisation relative, et que le consensus pour 2023 'semble convenablement prudent'.





