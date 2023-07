Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Reckitt Benckiser: 2ème trimestre en ligne avec les attentes information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 11:53









(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de produits de grande consommation Reckitt Benckiser a publié mercredi une croissance de ses ventes trimestrielles en ligne avec les attentes.



Le propriétaire, entre autres, des marques Air Wick, Harpic ou Strepsils a fait état ce matin d'une hausse de 4,1% des ses ventes à périmètre comparable au deuxième trimestre.



Les analystes tablaient sur une progression de 3,7%, selon un consensus fourni par l'entreprise.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 3,53 milliards de livres, soit une hausse de 1,9% en données publiées.



Le groupe a confirmé sa prévision de ventes à périmètre comparable en progression de 3% à 5%, avec une marge opérationnelle désormais prévue au-dessus de son niveau de 2022.



A la Bourse de Londres, l'action RB perdait 2,4% en milieu de matinée.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.