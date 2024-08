Rechute des marchés européens, Engie en vedette

(AOF) - Les indices européens reculent à nouveau dans le sillage des marchés américains et des places asiatiques qui sont redescendues ce matin. Le choc provoqué par la baisse des marchés mondiaux a ébranlé la confiance des investisseurs. Côté valeurs, Engie échappe à la baisse en étant leader du CAC 40 après une note favorable de Jefferies. En outre, Deutsche Telekom domine l'indice Dax 40 à la faveur de résultats trimestriels de bonne facture et de la hausse de l'aversion pour le risque. Vers 12h, le CAC 40 recule de 1,23% à 7176 points et l'Eurostoxx 50 cède 1,10% à 4616 points.

Deutsche Telekom (+2,05% à 24,41 euros) domine l'indice Dax 40 à la faveur de résultats trimestriels de bonne facture et de la hausse de l'aversion pour le risque, qui favorise les valeurs défensives. Orange est ainsi l'une des rares valeurs du CAC 40 à échapper à la baisse. Au deuxième trimestre, le bénéfice net de l'opérateur télécoms a bondi de 35,6% à 2,09 milliards de dollars. L'Ebitda AL (après location) a pour sa part augmenté de 7,8% à 10,819 milliards d'euros pour des revenus en progression de 4,3% à 28,39 milliards d'euros.

Engie (+0,87% à 15,10 euros) a pris la tête de l'indice CAC 40 à l'ouverture des marchés ce jeudi. Le titre de l'énergéticien progresse grâce à une note favorable publiée par Jefferies. "Nous considérons Engie comme un acteur intéressant dans le secteur des énergies renouvelables qui se négocie avec une décote injustifiée par rapport à ses concurrents, même si elle se réduit. Engie pourrait continuer à réduire l'écart de valorisation grâce en premier à un rattrapage du consensus sur les bénéfices", observe le broker qui a initié le suivi à l'Achat sur Engie avec une cible de 19 euros.

Catering International & Services (CIS) (+6,44% à 8,60 euros) a publié au titre du premier semestre 2024 un chiffre d'affaires à taux de change constant de 212,5 millions d'euros, en progression de 37,5% par rapport au premier semestre 2023. A données publiées, il s'établit à 199,5 millions d'euros, soit une croissance de 29% par rapport à la même période de l'exercice précédent, incluant un impact de change négatif de 13 millions d'euros, principalement dû à la dépréciation de certaines devises en Eurasie et en Afrique.

Les chiffres macroéconomiques

Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont attendues à 14h30 et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,04% à 1,0928 dollar.