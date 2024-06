Rechute des marchés après la Fed et l'augmentation du spread franco-allemand

(AOF) - Les indices européens ont vécu une baisse générale après leur rebond d'hier, après que la Fed anticipe désormais une seule baisse de taux en 2024 contre trois évoquées en mars. Le secteur automobile a été particulièrement attaqué après l’annonce mercredi de droits de douane sur les véhicules électriques chinois, tandis que le secteur financier se retrouvait de nouveau sous pression après l’augmentation du spread franco-allemand. Le CAC 40 a perdu 1,99% à 7 708,02 points et l’EuroStoxx50 1,97% à 4 935,5 points.

Les grands acteurs européens du secteur automobile ont accusé de fortes baisses ce jeudi. Stellantis , Volkswagen , BMW et Mercedes occupaient les dernières places de l'Eurostoxx50 ce matin. A Paris, Forvia et Opmobility fermaient la marche du SBF120. Outre-Rhin, Porsche et Volkswagen figuraient également parmi les plus fortes baisses du Dax, suivis de près par l'équipementier Continental. Le secteur accusait le coup après l'annonce hier de droits de douane européens contre les véhicules électriques importés de Chine.

Stellantis (-2,69% à 19,67 euros) a été victime de cette baisse sectorielle, au lendemain de l'annonce de droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois. Cette décision inquiète plus qu'elle ne rassure les industriels. En amont d'une journée investisseurs, Stellantis a confirmé ses objectifs 2024 et mis l'accent sur l'amélioration de la rémunération de ses actionnaires.

Clariane a dévissé de 9,48% à 2,97 euros après avoir annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 237 millions d'euros. Le groupe de maisons de retraite précise que le prix de souscription est fixé à 1,11 euro par action nouvelle. A titre indicatif, ce prix fait ressortir une décote de 43% par rapport à la valeur théorique de l'action Clariane ex-droit et une décote de 65,3% par rapport au cours de clôture du 11 juin 2024.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme annuel, l'inflation espagnole est ressortie à 3,8% en mai en données harmonisées, comme attendu. Elle a accéléré par rapport à avril : 3,4%. En rythme mensuel, elle s'élève à 0,3% comme prévu et après +0,7% le mois dernier.

En avril 2024, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a baissé de 0,1% dans la zone euro par rapport à mars 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les observateurs attendaient une hausse de 0,1%.

Les prix à la production ont reculé de 0,2% en mai aux Etats-Unis après avoir progressé de 0,5% en avril. Le consensus s'élevait à -0,1%. Hors énergie et alimentation, ils sont stables après une hausse de 0,5% en avril. Le marché anticipait une augmentation de 0,3%.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 242000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 225000 après 229000 la semaine précédente.

Les stocks américains de gaz ont gonflé de 74 milliards de pieds cubes de gaz au cours de la semaine du 7 juin aux Etats-Unis, alors qu'une augmentation de 75 milliards de pieds cubes était attendue, après une hausse de 98 milliards la semaine précédente, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,14% à 1,0758 dollar.