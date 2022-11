Rechute de la production industrielle française en septembre

" La production et le volume des nouvelles commandes ont enregistré des baisses d'un rythme inégalé en dehors des périodes d'intenses turbulences économiques, telles que la pandémie de Covid-19, la crise de la dette souveraine dans la zone euro et la crise financière mondiale de 2008/2009 " a commenté Joe Hayes, Senior Economist à S&P Global Market Intelligence.

Publié mercredi, l'indice des directeurs d'achat de S&P Global a signalé une contraction du secteur manufacturier pour un deuxième mois consécutif en octobre. L'indice s'est en effet replié de 47,7 en septembre à 47,2, affichant ainsi son plus faible niveau depuis presque deux ans et demi.

(AOF) - La production industrielle a reculé en France de 0,8% en septembre après avoir progressé de 2,7% en août, chiffre révisé de +2,4%, selon les données de l’Insee. Elle était attendue en repli de 1%. Sur un mois, la production se replie dans la plupart des grandes branches. Elle baisse dans les industries extractives, énergie, eau (-3,2 % après +0,6 %) et dans les matériels de transport (-2,3 % après +7,8 %). La production recule légèrement dans les « autres produits industriels » (-0,3 % après +2,7 %) et les industries agro-alimentaires (-0,3 % après +0,2 %).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.